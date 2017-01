Schlager des Jahres im HR & MDR

Die Schlager des Jahres am 10. Dezember 2016 ab 20.15 Uhr im HR & MDR Fernsehen. Florian Silbereisen begrüßt die Elite des deutschen Schlagers zu einem einzigartigen Gipfeltreffen. Erstmals werden Moderatorinnen und Moderatoren der Schlagershows des Mitteldeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks in Suhl zu Gast sein. Sie werden jeweils aus ihren und für ihre Sendungen ihren Schlager des Jahres 2016 küren. Die Show aus dem Congress Centrum Suhl wird so zu einem exklusiven Stelldichein der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerstars des Jahres 2016.

Die musikalischen Gäste: Michelle, Santiano, Bernhard Brink, DJ Ötzi, Nicole, Vanessa Mai, Ute Freudenberg und Christian Lais, Olaf der Flipper, Maite Kelly, Linda Hesse, Frank Schöbel, Heinz Rudolf Kunze, Uta Bresan, Stefanie Hertel, Anita & Alexandra Hofmann, Brunner & Stelzer, Monika Martin, Feuerherz, Oonagh, das Deutsche Fernsehballett und viele andere.