Offizielle Deutsche Album Charts vom 16. Dezember 2016

Der „Imperator“ hat die Macht und kein Geringerer als Kollegah nimmt sich in dieser Woche das raus, was ihm zusteht – seine CD steht auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment). Helene Fischer muss sich geschlagen geben und „Weihnachten“ bleibt wie in der Vorwoche auf 2 Platz. Weitere deutschsingende Künstler in den Top 10 sind Andreas Gabalier mit „MTV Unplugged“ auf der 4 und „Stärker als die Zeit“ von Panikrocker Udo Lindenberg auf 6 und Namenskollege Udo Jürgens in dieser Woche mit „Merci, Udo!“ auf Platz 8. Der Pfefferminzprinz Westernhagen sichert sich mit „MTV Unplugged“ den 9. Platz und der Graf von Unheilig holt sich mit „Von Mensch zu Mensch“ den 10. Platz.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Mark Forster hat einige Plätze gutgemacht und steht mit „Tape“ auf Platz 12. Ina Müller verharrt mit „Ich bin die“ auf der 13 und Andrea Berg kündigt auf der 14 ein kleines „Seelenbeben“ an. Sarah Connor singt in ihrer „Muttersprache“, das bringt ihr in dieser Woche die Position 16 ein und „Memento“, der aktuelle Longplayer von Böhse Onkelz reiht sich auf der 17 ein. Tim Bendzko mit „Immer noch Mensch“ fühlte sich in der vergangenen Woche auf Platz 19 gut – also bleibt er dort noch für eine weitere Woche.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Kollegah – Imperator

02. Helene Fischer – Weihnachten

03. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

04. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

05. Udo Jürgens – Merci, Udo!

06. Westernhagen – MTV Unplugged

07. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

08. Mark Forster – Tape

09. Ina Müller – Ich bin die

10. Andrea Berg – Seelenbeben

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Kollegah – Imperator

02. Helene Fischer – Weihnachten

03. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

04. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

05. Metallica – Hardwired … To Self-Destruct

06. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

07. Leonard Cohen – You Want It Darker

08. Udo Jürgens – Merci, Udo!

09. Westernhagen – MTV Unplugged

10. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

Weitere Informationen zu den Charts finden Sie hier: Offizielle Deutsche Charts