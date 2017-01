Neue CDs // 1. Kalenderwoche: 02.01. – 08.01.2017

KLUBBB3 – Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff, sind seit gut einem Jahr die Überflieger in Sachen „Schlager, Spass und Stimmung“. Egal wo das Trio aufschlägt, lösen sie Begeisterungsstürme – und manches Mal auch Ohnmachtsanfälle weiblicher Fans aus. Autogrammstunden, Radio & TV-Auftritte sowie Live-Performances lassen Frauenherzen binnen Sekunden höher schlagen. Jetzt legen KLUBBB3 mit Jetzt geht’s richtig los! noch ein musikalisches Brikett mehr auf und wollen mit ihrem brandneuen Longplayer unbedingt an den Erfolg des Vorgängers (Vorsicht unzensiert!) anküpfen. Das ihnen das durchaus gelingen dürfte, sollte unter der Führung ihres Haus- und Hof-Produzenten Uwe Busse (u.a. war er für den Erfolg der Flippers verantwortlich und verkaufte mit ihnen 20 Millionen Alben) wohl kein Problem sein. Das neue Album steckt voller potentieller Hits und lässt keine Langeweile zu: Schlager macht Spaß und mit KLUBBB3 erst recht!



führt uns mit ihrer neuen CD in eine Zeit zurück, als Schlager noch Chansons waren. In eine Zeit, als Swing-Musik noch zum Schlager werden konnte. Nur einen Moment ist ein musikalisches Kaleidoskop aus Easy Listening, Bossa Nova, Swing, Chanson und Schlager. Die Texte wurden Heidelberger von Ilona Boraud und Yvonne Fendel sprichwörtlich gesehen geradezu auf den Leib geschrieben. Sie bunt und vielfältig wie das Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen, Irrungen und Wirrungen, mit Freud und Leid, Optimismus und Resignation, Freude und Trauer. Eine Sammlung von Momentaufnahmen des Alltags, mit vielen autobiographischen Bezügen.

Die neuen Alben der 1. Kalenderwoche 2017 im Überblick:

06. Januar: Jetzt geht’s richtig los! – KLUBBB3

06. Januar: Nur einen Moment – Gabrielle Heidelberger