Keiner verkaufte 2016 mehr Alben als Udo Lindenberg!

Stärker als die Zeit ist das Album des Jahres 2016. Wie GfK Entertainment ermittelte, konnte kein anderer Künstler im Jahr 2016 mehr Alben an den Mann bzw. Frau bringen, als der Hamburger Panikrocker Udo Lindenberg. Gold- und Platinauszeichnungen – damit kann Udo aller Wahrscheinlichkeit nach das Atlantic Hotel einmal komplett durchtapezieren, aber auch für ihn gibt es etwas, was er noch nicht in seiner Vita notieren darf: Das Album des Jahres, damit konnte er (bisher) noch nicht aufwarten!

Lindenberg verkündete stolz auf Facebook: „Mille Grazie, dass ihr mich mit eurer Liebe nach ganz oben gepusht habt. Aber das ist auch eine geile Gelegenheit, der besten Panikcrew, der besten Panikband, dem besten Panikteam zu danken, und spezielle Küsse an Rita Flügge-Timm und Dank an Bernd Dopp und Hans-Otto Villwock, die mit ihrer Mannschaft diesen speziellen Erfolg möglich gemacht haben.“

Bernd Dopp Chairman & CEO Warner Music Central Europe: „Angesichts der Vielzahl großartiger Veröffentlichungen in diesem Jahr ist es um so bemerkenswerter, dass ‚Stärker als die Zeit‘ das Album des Jahres geworden ist. Wir freuen uns mit ihm über einen weiteren Meilenstein seiner unglaublichen

Karriere. Chapeau Udo!“

Rita Flügge-Timm, Director DolceRita Recordings: „Nach zwei so außergewöhnlich großen Erfolgen mit Udos Vorgänger-Alben hing die Messlatte für ein neues Album sehr hoch. Als wir vor knapp zwei Jahren die ersten Song-Demos hörten, waren wir sicher, dass das eine verdammt gute Platte werden kann. ‚Stärker als die Zeit‘ entstand mit einem eingeschworenen Team auf Produzenten- wie auch auf Co-Autoren-Seite. Ich bin stolz und glücklich, diesen schönen Rekord mit Udo und dem gesamten Team zu teilen.“

Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit: Album 2016

Titel: Stärker als die Zeit

Künstler: Udo Lindenberg

Veröffentlichungstermin: 29. April 2016

Label: Warner Music Germany

Format: CD, Vinyl & Digital

Genre: Deutsch Pop & Rock

Laufzeit: 62:17 Min.

Tracks: 15

Trackliste:

01. Durch die schweren Zeiten

02. Plan B

03. Einer muss den Job ja machen

04. Eldorado

05. Göttin sei Dank

06. Der einsamste Moment

07. Blaues Auge

08. Mein Body und ich

09. Wenn Du gehst

10. Coole Socke

11. Muss da durch

12. Wenn die Nachtigall verstummt

13. Kosmosliebe

14. Dr. Feeel Good

15. Stärker als die Zeit