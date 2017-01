Hot News // 6. Januar 2017

Andrea Berg wird mit Edelmetall bedacht. Die Sängerin wird in der ARD-Show „Schlagerchampions“ von Florian Silbereisen mit Platin veredelt. Für ihr 2016er Album „Seelenbeben“ bekommt sie Doppelplatin (400 000 verkaufte Alben in Deutschland), Doppelplatin aus Österreich (30.000 verkaufte Alben) und Platin (20.000 verkaufte Alben) aus der Schweiz. Damit unterstreicht die Sängerin ihren Bestsellerstatus äusserst eindrucksvoll. Übrigens, in der Show stellt sie ihre neue Single (Feuervogel) vor.

Nachdem am vergangenen Mittwoch bereits Alexandra Lexer mit einem Helene Fischer-Song (Marathon) bei DSDS – Deutschland sucht den Superstar den Weg ins Recall schaffte, gibt es am kommenden Samstag wieder eine Schlagersängerin, die die Jury überzeugen möchte – Maria Voskania. Auch sie tritt mit einem Helene Fischer-Song (Unser Tag) an. Das gab es, so glauben wir, noch nie bei DSDS – Deutschland sucht den Superstar, dass zwei (bekannte) Schlagersängerinnen so kurz hintereinander bei der RTL-Casting-Show um die Gunst der Jury buhlten.

DJ Ötzi feiert Geburtstag bei den „Schlagerchampions“ im TV. Der Tiroler Sänger wird am 7. Januar in der Silbereisen-Show seinen 45. Geburtstag feiern. Natürlich werden nicht nur Fans und Kollegen gratulieren, sonder der Sänger wird auch auf der Bühne stehen und mit viel „Amore“ das Publikum begeistern.

Die Show-Highlights aus 25 Jahren MDR präsentiert von Stefanie Hertel. Am Freitag, den 6. Januar 2017, gibt es ab 20.15 Uhr interessante Geschichten die man so vielleicht noch nicht kennt. Viele heutige Prominente haben das Licht der Fernsehwelt im MDR erblickt. 2005 hatte zum Beispiel eine junge Sängerin ihre Premiere beim „Fest“ mit einer Operettenmelodie. Sie ist heute die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands: Helene Fischer. Weitere Geschichten rund um das Show-Business erzählen bekannte Studiogäste wie Andy Borg, Uta Bresan, Olaf Berger, Tom Pauls, Kim Fisher oder Axel Bulthaupt.

„Palmen aus Plastik“ ist HipHop-Album des Jahres. Bonez MC & RAF Camora führen damit die Offiziellen Deutschen HipHop-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, an. Gemeinsam mit Gzuz landet Bonez MC ein weiteres Mal in der Hitliste: „High & Hungrig 2“ rangiert auf Platz fünf. Die Beginner feierten 2016 mit „Advanced Chemistry“ ihr Comeback. Im Jahresranking werden sie dafür mit Silber belohnt. Kollegah schickte seinen „Imperator“ im Dezember ins Rennen und heimst Bronze ein. Shindy (Dreams) auf Platz 4 vervollständigt die Top 5.