Die Gewinner der smago! Awards

Am Sonntag, den 8. Januar 2017, wurden im Best Western Premier Hotel MOA in Berlin zum bereits sechsten Mal die smago! Awards verliehen. Durch den Gala-Award-Abend führte Sascha Heyna. Geehrt bzw. ausgezeichnet wurden an diesem Abend die nach Meinung der Smago!-Redaktion besten Sänger & Sängerinnen, Bands, Veranstalter, Moderatoren, Texter und Komponisten des Jahres 2016.

Unter anderen wurden die Calimeros, Anita & Alexandra Hofmann, Maite Kelly, KLUBBB3, Florian Silbereisen, Fantasy, Bernhard Brink und die Amigos sowie Beatrice Egli mit dem vom Online-Magazin smago! (Andy Tichler) ins Leben gerufenen Preis ausgezeichnet.

Hier die wichtigsten Preisträger der smago! Awards:

Die Amigos – Sonder Award

Bernhard Brink – Radio-Hit des Jahres (Von hier bis zur Unendlichkeit)

Calimeros – Erfolgreichste Schweizer Schlagerband

Dorthe – Bühnenjubiläum

Beatrice Egli – Erfolgreichster Schlager-Export aus der Schweiz

Fantasy – Erfolgreichstes Schlager-Duo

Gunter Gabriel – Lebenswerk

Haudegen – Das besondere Album

Michael Jürgens – Erfolgreichster Showproduzent

Maite Kelly – Die Schlager-Sensation

KLUBBB3 – Erfolgreichste Schlagerband

Prince Damien – Senkrechtstarter des Jahres

Sandro – Hit-Tipp 2017

Florian Silbereisen – Erfolgreichster Showmaster

Eine komplette Liste der Gewinner finden Sie hier: www.smago.de