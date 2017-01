Schlagerstar Bernhard Brink überraschte Köthenerin

Am Dienstagnachmittag (03.01.2017) überraschte der gebürtige Nordhorner Schlagertitan Bernhard Brink Sigrid Kirsch, die an diesem Tag ihren 70. Geburtstag feierte. Bernhard Brink kam extra aus seiner Heimatstadt Berlin angereist, um ihr Geschenk und Blumen zu überreichen, da sie seit 2015 aufgrund gesundheitlicher Probleme keinen Auftritt mehr von ihm wahrnehmen konnte. Für Sigrid Kirsch, die ihn seit vielen Jahren kennt und ihre Tochter Daniela Jäntsch in Sachen Autogrammpost usw. intensiv mit unterstützt, war die Freude riesengroß.

Barbara Matthias und Yvonne Streblow, die ebenso zu den Geburtstagsgästen zählten, kannten Bernhard Brink bisher nur aus dem Fernsehen und waren erstaunt, wie gut gelaunt und natürlich er sich gab. Beim gemeinsamen Kaffee trinken, Kuchen essen und einem Gläschen Wein feierten Bernhard Brink mit seinem Fahrer Peter, Kerstin Hartung, Yvonne Streblow, Barbara Matthias und Daniela Jäntsch mit der Jubilarin Sigrid Kirsch. Es gab viel zu erzählen, es wurde viel gelacht und man stellte ganz klar fest: Es war eine Geburtstagsfeier unter wahren Freunden. Und Sigrid Kirsch betont immer wieder: So ein besonderes und wundervolles Ereignis vergisst man niemals wieder in seinem Leben.