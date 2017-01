Tom Beck geht mit „Einstein“ in Serie!

Er ist ein Naturtalent: Er singt und schauspielert – beides macht er großartig, Tom Beck. Nach dem fulminanten Erfolg des Pilotfilms und aktuell flächendeckender bundesweiter Plakatierung geht Einstein nun bei Sat.1 am Dienstag, den 10. Januar 2017, ab 20.15 Uhr in Serie.

Tom Beck spielt Felix Winterberg ein Physik-Genie und Ur-Urenkel des berühmten Physikers Albert Einstein, und wird dazu verdonnert, schnöde Ermittlungsarbeit für die Bochumer Mordkommission zu leisten: Dabei treibt er seine Co-Ermittlerin Elena Lange, gepielt von Annika Ernst, in zehn neuen Fällen an den Rand des Wahnsinns.

Der singende Schauspieler oder auch schauspielernde Sänger Tom Beck hat sich bereits in den vergangenen Jahren einen erstklassigen Ruf als Musiker erarbeitet, wie „Superficial Animal“ (2011), „Americanized“ (2012) und „So wie es ist“ (2015) eindrucksvoll unter Beweis stellen. Ausverkaufte Tourneen folgten und nebenbei immer wieder im TV – u.a. in „Zweiohrküken“, „Vaterfreuden“, „Alles ist Liebe“ zu sehen. Zum Leidwesen seiner Fans hing er seine Pistole als Ermittler bei „Alarm für Cobra 11“ an den Hacken. Doch mit „Einstein“ und auch seinem ersten ganz in Deutsch gesungenen Album „So wie es ist“, hat sich Tom Beck eindrucksvoll zurückgemeldet.

Sendedaten – Einstein: Ab dem 10. Januar 2017 sendet Sat.1 die zehnteilige Staffel der Serie immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen.