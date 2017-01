Offizielle Deutsche Album Charts vom 9. Januar 2017

Die erste Verkaufswoche beginnt eindrucksvoll dort, wo sie 2016 endete – mit vielen Alben deutschsingender Künstler in den Top 10 der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment). Andreas Gabalier hat sich mit „MTV Unplugged“ auf einen dritten Platz – hinter Metallica und den Rolling Stones, Bronze gesichert. Damit steht er als deutschsingender Künstler auf Platz 1 unserer wöchentlichen Top 10 (deutschsprachig, national). Kerstin Ott darf sich ebenfalls über eine gute Platzierung freuen, Platz 4 für „Herzensbrecher“. Platz 5 für Frei.Wild und „15 Jahre mit Liebe, Stolz und Leidenschaft“ und Unheilig holt sich mit „Von Mensch zu Mensch“ den sechsten Platz. „Stärker als die Zeit“ von Udo Lindenberg in dieser Woche auf Platz 7. „Palmen aus Plastik“ von Bonez MC & RAF Camora auf der 9 und Schiller mit seinem Best-Of-Longplayer „Zeitreise: Das Beste von Schiller“ auf Platz 10.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Platz Nr. 11 für Kollegah und seinem „Imperator“ dicht gefolgt von Mark Forster mit „Tape“ (14) und Udo Jürgens mit „Merci, Udo!“ (15). Sarah Connor mit „Muttersprache“ aktuell auf der 17, Andrea Berg mit „Seelenbeben“ auf Platz 19 und Böhse Onkelz mit Memento“ auf Platz 20. Insgesamt platzierten sich somit 13 Alben deutschsingender Künstler in den Top 20. Zählt man den „Vaiana“-Soundtrack (Walt Disney) hinzu sogar 14 Longplayer. Ein sehr guter Start ins neue Jahr!

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

02. Kerstin Ott – Herzbewohner

03. Frei.Wild – 15 Jahre mit Liebe, Stolz und Leidenschaft

04. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

05. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

06. Bonez MC & RAF Camora – Palmen aus Plastik

07. Schiller – Zeitreise: Das Beste von Schiller

08. Kollegah – Imperator

09. Westernhagen – MTV Unplugged

10. Mark Forster – Tape

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

02. Metallica – Hardwired … To Self-Destruct

03. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

04. Kerstin Ott – Herzbewohner

05. Frei.Wild – 15 Jahre mit Liebe, Stolz und Leidenschaft

06. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

07. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

08. The Rolling Stones – Havana Moon

09. Bonez MC & RAF Camora – Palmen aus Plastik

10. Schiller – Zeitreise: Das Beste von Schiller

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

