Wincent Weiss: Neue Single, Gold und Tour!

Wincent Weiss liefert aktuell den passenden Soundtrack für die großen emotionalen Momente des Lebens. So beschreibt das Lebel die Musik des 20-jährigen Shooting-Stars des Jahres 2016. Eine ganze Nation summte bei „Da müsste Musik sein, überall wo Du bist!“ mit und die Hookline des Songs setzte sich binnen Sekunden im Gehörgang fest. „Musik sein“ avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des vergangenen Jahres und hielt sich monatelang in den Charts und auf den Playlisten (in Dauerrotation) der Radiostationen. Millionen Streams des Videos und tausende Einsätze im Radio unterstreichen dies äusserst eindrucksvoll. Daraus resultierten 200.000 verkaufte Einheiten der Single – dafür gab es Gold. Ausserdem wurde Weiss mit dem begehrten Award „Bayerischer Musiklöwe“ (Bester Newcomer National) ausgezeichnet.

Am Freitag, den 13. Januar (es wird mit Sicherheit ein Glückstag) wird als weiterer musikalischer Vorbote des am 14. April erscheinenden Debütalbums (Irgendwas gegen die Stille) mit dem Titel „Feuerwerk“, die nächste Single veröffentlicht. Worum geht es bei „Feuerwerk“? Erzählt wird von den besonderen Augenblicken im Leben. Denen wir eigentlich jeden Tag und zu jeder Zeit begegnen können. Wenn wir sie zulassen und im „Hier und Jetzt“ leben, fühlen und sie genießen. Wenn wir nicht lustlos auf „Morgen“ warten, sondern heute unsere Arme ausbreiten und offen sind. Für die vielen Feuerwerk-Momente und Emotionen des Lebens.

Wincent Weiss – Musik Sein Tour 2017

15.03. – Hamburg, Große Freiheit 36

16.03. – Hannover, MuZ

17.03. – Jena, Kassablanca

18.03. – Aurich, Stadthalle

20.03. – Dortmund, FZW

21.03. – Köln, Gloria

22.03. – Stuttgart, LKA Longhorn

24.03. – München, Technikum

26.03. – Dresden, Tante Ju

27.03. – Frankfurt, Batschkapp

29.03. – Berlin, Columbia Theater

31.03. – Luzern, (CH) Schüür

01.04. – St. Gallen, (CH) Kugl

02.04. – Zürich, (CH) Plaza

03.04. – Ulm, Roxy Ulm

04.04. – Linz, (A) Posthof

05.04. – Wien, (A) Chaya Fuera

Ticketbestellung: Wincent Weiss – Musik Sein Tour 2017