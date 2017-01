Federleicht – die neue Single von Beatrice Egli

Mit Federleicht hat Beatrice Egli eine Single am Start, die das Zeug zum großen Hit in sich vereint: Sensationelle Hookline, die sofort ins Ohr geht. Text und Musik gehen eine musikalische Symbiose ein, die binnen Sekunden zum Ohrwurm mutieren. Zu guter Letzt ist das teil extrem tanzbar und wird den DJs als Tanzflächenfüller dienen – denn wiedersetzen kann sich ein passionierter Discofox-Tänzer diesem Song keineswegs!

Damit wäre über „Federleicht“ schon das Wichtigste kompakt an den Mann bzw. Frau gebracht. Doch was ist nun so anders an diesem Titel, gegenüber den Vorgängern? Beatrice Egli hat zwar in den vergangenen Jahren immer recht ordentliche Titel veröffentlicht, aber es ist nie so wirklich der Funke übergesprungen. Alles recht gute Songs, die auch in den Charts erfolgreich waren, aber eben mal zu volkstümlich, mal (textlich) zu belang- und einfallslos. Doch „Federleicht“ passt einfach zu ihrem Typ: Eine junge Frau, die im Leben steht, selbiges genießt und die Liebe ihres Lebens in vollen Zügen auslebt. Sie fühlt sich eben federleicht!

Fazit: „Federleicht“ ist entspannter, moderner Popschlager vom Allerfeinsten, der bereits nach wenigen Sekunden gleichermaßen ins Ohr und danach sofort in die Beine geht. So muss sich moderner Schlager 2017 anhören. Bravo Beatrice Egli – weiter so!

Titel: Federleicht

Künstler: Beatrice Egli

Veröffentlichung: 10. Februar 2017

Komponisten, Texter: Konstantin Scherer, Sido Gold, Vincent Stein, Nico Santos, Wim Treuner

Label: Polydor

Format: Single

Genre: Schlager

Bewertung: 5 von 5 möglichen Punkten!