Hot News // 27. Januar 2017

Henning Wehland veröffentlicht sein Album „Der Letzte an der Bar“. Seit Anfang der 1990er ist der in Bonn geborene Sänger und Songschreiber aktiv. Hat erst mit den H-Blockx, später dann mit Söhne Mannheims die deutsche Musikszene geprägt, insgesamt fast zweieinhalb Millionen Tonträger verkauft und sorgte als Juror bei „The Voice Kids“ für neue Gesangstalente in diesem Land. 2017 ist Henning Wehland „Der Letzte an der Bar“, der auf seinem ersten Soloalbum seine bisherige Lebensgeschichte erzählt. Die Geschichte seiner neu gewonnenen Freiheit. Oder besser gesagt: Seiner neu akzeptierten Freiheit. Die Freiheit, er selbst zu sein. Und nur er selbst. Spannendes Album!

Nach ihrer Hitsingle „Wo sind all die Romeos“ koppelt die schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli mit „Federleicht“ die zweite Single aus der Fan-Edition ihres aktuellen Top-3-Albums „Kick im Augenblick“ aus. Ein Song, auf dem sie eine stilistische Facette von sich preisgibt, die es bisher in dieser Form noch nicht zu hören gab! Im ersten Quartal 2017 wird Beatrice Egli sich dann auch einen weiteren Herzenswunsch erfüllen und ihre erste Live-DVD (Kick im Augenblick – Live) veröffentlichen.

Jonas Monar veröffentlicht seine zweite Single „Alle guten Dinge“, das gleichnamige Album erscheint im März. Mit seiner ersten Single „Playlist“, seinem Talent und dem einnehmenden Wesen avancierte Jonas Monar im winter 2016 zum Geheimtipp des Genres Deutschpop. Die Erfolge reihen sich geradezu aneinander: Über 2 Millionen Streams auf Spotify, von Null auf 8.000 Likes bei Facebook und natürlich Jonas‘ Song „Die Andern“ als Titeltrack für den Kinohit „Vampirschwestern 3“. 2017 geht es mit „Alle guten Dinge“ weiter – der Song erzählt von unverwüstlichen Freundschaften die nichts so schnell auseinander bringt. Zwei gegen den Rest der Welt, sowohl mit viel Trost und Melancholie, als auch mit Hoffnung und Euphorie. Deutschpop vom Feinsten.

Fernando Express veröffentlichen Best-Of-Album. Sie gelten als „Die Könige der Tanzpaläste“ und tragen diesen Titel absolut zu recht. Seit 35 Jahren steht die Formation bereits für höchste Qualität und ist Dauergast in den Rundfunkhitparaden. Auf unzähligen Live-Veranstaltungen begeistert sie ihr Publikum und sorgt für stets proppenvolle Tanzflächen. Zu Beginn des neuen Jahres gibt es nun ein ganz besonderes Geschenk: Auf der Doppel-CD (Das Beste), die am 27.02.2017 erscheint, sind erstmals die 40 allerschönsten Hits versammelt.

Olaf Berger veröffentlicht mit „Das kann nur eine sein“ eine neue Single. Der Titel überzeugt mit atmosphärischen Elektropop und starkem, treibendem Beat, durchzogen von gedämpften Piano-Anschlägen und abgerundet mit einem tollen Mitsing-Refrain – so muss Schlager im Jahre 2017 klingen. Inhaltlich ist es ein Loblied auf die ganz besondere Frau fürs Leben, die man kein zweites Mal finden wird. So klingt Olaf Berger Anfang 2017.

„Abenteuer“ heißt die neue Single von Franziska, die sich damit endlich bei ihren Fans zurückmeldet. Mit einigen tollen neuen Songs, einer jungen sympathischen Band und einem absolut gelungenen Best-Of-Album will die mittlerweile in Leipzig lebende junge Sängerin jetzt ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Dazu ist sie seit dem 12. Januar 2017 mit komplettem „Hit-Gepäck“ inklusive Video-DVD auf große Promotiontour, die sie quer durch Deutschland führt.