Musik & Show im TV – 28. Januar 2017

Arnulf Prasch und Stefanie Hertel präsentieren am Samstag, den 28. Januar 2017 ab 20.15 Uhr im MDR Fernsehen „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“. Auf der Showbühne aus Schnee und Eis sorgen in diesem Jahr großartige Künstler wie KLUBBB3, Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Anita & Alexandra Hofmann, Nockalm Quintett, Laura Wilde, Hannah, Marc Pircher, G.G. Anderson, Allessa, Münchner Zwietracht, Nik P. und viele andere mehr für ausgelassene Stimmung. Zum dritten Mal wird live aus Bad Kleinkirchheim gesendet. Die beliebte Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel wird gemeinsam mit dem Österreichischen Urgestein und ORF-Moderator Arnulf Prasch durch den Open-Air-Abend in einmaliger Winter-Naturkulisse führen.

Schlagermusik bleibt im Trend. Florian Silbereisen feiert am Samstag, den 28. Januar 2017 ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen, die Lust auf Schlager mit einem großen Schlagerfest – dem „Schlagerbooom“. Der Showmaster lädt zur ganz großen Party in der Dortmunder Westfalenhalle ein (Achtung, die Show ist eine Wiederholung). Mit dabei sind u.a. Stars wie Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano & Romina Power, Patricia Kaas, Mickie Krause, Prince Damien, Maite Kelly, Jürgen Drews, Oonagh, Santiano, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Álvaro Soler, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony und Helmut Lotti startet außerdem sein langersehntes Comeback und Karel Gott steht beim „Schlagerbooom“ endlich wieder auf der Bühne!