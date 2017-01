Offizielle Deutsche Album Charts vom 27. Januar 2017

Die Antilopen Gang darf sich in dieser Woche doppelt freuen – sie stehen mit „Anarchie und Alltag“ auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment) und zugleich auf Platz Nr. 1 unserer wöchentlichen Top 10 (deutschsprachig, national). Silber geht auch in Kalenderwoche 4 an KLUBBB3 und ihr Schlageralbum „Jetzt geht’s richtig los!“. Andrea Berg hält sich auch nach unglaublichen 42 Wochen in den Charts mit „Seelenbeben“ auf Platz 4 (international) und in unserer Auswertung reicht es für Bronze – Platz 3. Estikay sind mit „Auf Entspannt“ von Null direkt auf Platz 6 eingestiegen und Udo Lindenberg ist auf Platz 8 „Stärker als die Zeit“. Damit befinden sich fünf deutschsingende Künstler in den Top 10 der Albumcharts!

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Neu auf der 11 steigen Pillath mit „Onkel der Nation“ ein und Andreas Gabalier mit „MTV Unplugged“ auf der 12. Unheilig freuen sich mit „Von Mensch zu Mensch“ über Platz 13 und Kerstin Ott begrüßt ihre „Herzbewohner“ auf Platz 14. Altmeister Westernhagen schiebt sich mit „MTV Unplugged“ von der 24 auf die 16 und Max Giesinger macht mit „Der Junge, der rennt“ einen großen Sprung von der 35 auf Platz 17. Bonez MC & RAF Camora pflanzen ihre „Palmen aus Plastik“ in dieser Woche auf Platz 18 ein und Sarah Connor singt in ihrer „Muttersprache“ auf Platz 20. Damit haben sich insgesamt 13 Alben deutschsingender Künstler in dieser Woche in den Top 20 platzieren können – keine schlechte Quote, oder? Immerhin sind die Charts geradezu vollgestopft mit sehr guten nationalen und internationalen Alben!

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Antilopen Gang – Anarchie und Alltag

02. KLUBBB3 – Jetzt geht’s richtig los!

03. Andrea Berg – Seelenbeben

04. Estikay – Auf Entspannt

05. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

06. Pillath – Onkel der Nation

07. Andreas Gabalier – MTV UnpluggedBosca – Cobra 3

08. Unheilig – Von Mensch zu Mensch

09. Kerstin Ott – Herzbewohner

10. Westernhagen – MTV Unplugged

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Antilopen Gang – Anarchie und Alltag

02. KLUBBB3 – Jetzt geht’s richtig los!

03. Mike Oldfield – Return To Ommadawn

04. Andrea Berg – Seelenbeben

05. The XX – I See You

06. Estikay – Auf Entspannt

07. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

08. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

09. Soundtrack – La La Land

10. Metallica – Hardwired … To Self-Destruct

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

Weitere Informationen zu den Charts finden Sie hier: Offizielle Deutsche Charts