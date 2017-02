Offizielle Deutsche Album Charts vom 10. Februar 2017

Deutschprachige Musik ist auch im Februar 2017 in den Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment) äusserst angesagt. Die Broilers schießen mit (sic!) von Null direkt auf Platz 1 und haben somit die Erstplatzierten der Vorwoche, Kreator, mit „Gods Of Violence“ auf Platz 6 verdrängt. Wie haben sich die anderen deutschsingenden Künstler und Bands geschlagen? Schauen wir mal: Capital Bra freut sich über einen sensationellen zweiten Platz und damit Silber in dieser Woche für sein brandneues Album „Makarov Komplex“. Rap ist angesagt – und wie, denn auf Platz 3 finden wir B-Tight, die mit „Wer hat das Gras weggeraucht?“ ihren Verkaufs-Erfolg äusserst eindrucksvoll unterstreichen. Die 5. Woche hintereinander in den Top 5 – das Trio Klubbb3 und ihr Schlageralbum „Jetzt geht’s richtig los!“ auf der 4. Andrea Berg mit „Seelenbeben“ auf Platz 5 – und das bedeutet: Fünf deutschsingende Künstler auf den Plätzen 1 bis 5! Udo Lindenberg beschließt die Top 10 mit „Stärker als die Zeit“.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Auf der 13 Kerstin Ott mit „Herzbewohner“ und auf der 14 der „Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit „MTV Unplugged“. Neu auf Platz 15 eingestiegen ist das Tribute-Album zu Ehren und Gedenken des unvergesslichen Manfred Krug – „Seine Lieder“.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Broilers – (sic!)

02. Capital Bra – Makarov Komplex

03. B-Tight – Wer hat das Gras weggeraucht?

04. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

05. Andrea Berg – Seelenbeben

06. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

07. Kerstin Ott – Herzbewohner

08. Andreas Gabalier – MTV Unplugged

09. Manfred Krug – Seine Lieder

10. Mark Forster – Tape

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Broilers – (sic!)

02. Capital Bra – Makarov Komplex

03. B-Tight – Wer hat das Gras weggeraucht?

04. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

05. Andrea Berg – Seelenbeben

06. Kreator – Gods Of Violence

07. Soundtrack – La La Land

08. Mumford & Sons – Live In South Africa: Dust And Thunder

09. Kaleo – A/B

10. Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

