Am 6. Februar 1998 starb Falco, nur wenige Tage vor seinem 41. Geburtstag bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Die Musikwelt trauerte viele Wochen um den extrovertierten Künstler, der mit seiner Musik Millionen Menschen weltweit begeistern konnte.

Geboren am 19. Februar 1957, überlebte Johann „Hans“ Hölzel als einziger von Drillingen. Schon früh interessierte er sich für Musik. Im wurde das „absolute Gehör“ bestätigt, spielte u.a. hervoragend Bass und verfasste Texte, die bis heute ihre Brisanz nicht verloren haben. Ein kongenialer Querdenker, den es so vielleicht nie wieder geben wird. Als einziger deutschsprachiger Künstler führte er die Billboard-Single-Charts der USA an.

Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag gibt es nun Falco 60, eine CD/DVD-Box mit allen großen Hits und Videos inklusive seltener Aufnahmen und Konzerte, die eindrucksvoll aufzeigen, welch‘ geniales Musikschaffen er in nur 15 Jahren der Welt hinterlassen konnte.

Falco 60 – die CD

Künstler: Falco

Titel: Falco 60 (Limited Edition)

Erschienen: 17. Februar 2017

Format: 3er-CD

Tracks: 42

Vertrieb: Sony Music

Falco 60 – die DVD

Künstler: Falco

Titel: Falco 60

Erschienen: 17. Februar 2017

Format: DVD

Bildseitenformat: 16:9 Breitbild

Laufzeit: 300 Minuten

Vertrieb: Sony Music

FSK: Keine Alterbeschränkung

Informationen: 5 Stunden Konzerte und Unveröffentlichtes

Bonusmaterial: Exklusives seltenes in Bild und Ton

