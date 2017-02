Hot News // 20. Februar 2017

Amanda mit neuen Label, neuer Single und neuem Album am Start. Sie hat einen Vertrag bei Marecs/Four Music unterschrieben. Die erste Single heißt „Meine Frau“ und damit hat sie sich – laut eigener Aussage, ganz neu erfunden! Das Ergebnis dieser Befreiung ist das Album „Karussell“, das emotional und nahbar, aber auch stark und selbstbestimmt auftritt, und im Laufe des Jahres erscheinen wird. Amanda singt und rappt über Verlust, Liebe, Hoffnung und die Momente, in denen man alles hinwerfen muss, bevor etwas Neues beginnen kann. Zur Single gibt es auch ein Video, das von Kim Frank in Szene gesetzt wurde.

Jay Alexander kündigt neues Album an. Nach der Veröffentlichung seines 2015er „Geh‘ aus, mein Herz“ (Platz 1 der Klassik-Charts) erfüllt sich der sympathische Sänger mit seinem 4. Solowerk einen langgehegten Traum und widmet sich auf „Schön ist die Welt“ (VÖ. am 7. April) der ganz besonderen Musik- und Filmperiode der 1930er bis 1950er Jahre. Jay Alexander möchte den Charme und das Flair damaliger Zeiten wiederbeleben, um das Publikum vom grauen Alltag dieser schnelllebigen, hektischen, manchmal sorgenvollen Tage abzulenken. Natürlich geht Jay Alexander auch im Jahr 2017 wieder auf Tour.

Max Müller, bekannt aus der TV-Serie „Rosenheim Cops“ als liebenswerter Polizist Michi Mohr begegnet auf seiner neuen CD „Tierisch!“ singend und sprechend den eigenen Schwächen und Unvollkommenheiten „im tierischen Gewand“. Schlager der 1930er und 1940er Jahre wie u.a. „Die süßesten Früchte“, „Wenn ich mit meinem Dackel…“, „So ein Regenwurm hat’s gut“, „In der Bar zum Krokodil“ und „Am Amazonas“ sind ebenso vertreten wie Gedichte von Morgenstern und Busch. Am 24. März 2017 überall im Handel erhältlich.

Uwe Hübner talkt im TV. Auf seiner Facebookseite verkündet der Moderator: „Am Sonntag, den 12. März 2017, startet meine Talk-Show-Reihe bei muxx.tv. Und das gleich mit einer ganz speziellen Live-Sendung. Denn einen ganzen Nachmittag lang unterhalte ich mich ausführlich mit diesen 10 beliebten und vielbeschäftigten DJ-Kollegen über unsere deutsche Diskotheken-Szene: Jörg Backhaus, Daniel Bröxkes, Joachim Deloch, Stefan Gerstmeier, Wolfram Gessner, Jörg Hendricks, Jörg Honsel, Ralf Ralfi Pawellek, Simon Prächtel, Michael Purwin. Das wird für alle Künstler, Managements, Labels, Promoter, sonst in der Musik-Szene Tätigen, natürlich DJs und Fans eine gewisse interessante und spannende Sendung. Also bitte den Termin schon mal notieren.“

„Tanja Lasch: Schlagerstar bangt um Stimme!“, so titelt Bild derzeit auf ihren Seiten. Was ist los? Die Familie von Lasch macht sich große Sorgen – denn: „Bei einer Untersuchung im Oktober hat ein Arzt einen großen Knoten auf meinen Stimmbändern entdeckt. Im April oder Mai steht die Operation an“, so Lasch gegenüber Bild. Der Eingriff sei unumgänglich, wenn die Musikerin weiter singen und moderieren möchte. Na dann, Daumen drücken und alles Gute zum Gelingen der Operation!