Hot News // 23. Februar 2017

Die Versenker mit neem Video am Start. Bevor am 10. März das neue Album (Trebüt) erscheint, veröffentlichen die Jungs noch flux ein neues Video, das definitiv für gute Laune sorgen wird. „Feier, wer du bist!“ ist der Soundtrack des Frühlings – die offizielle Hymne, um sich gut zu fühlen. Ein Lied über jeden von uns – von schwarz bis weiß, von glatt bis kantig, von ungeschminkt bis voll tätowiert. In Zeiten wie diesen ist der Aufruf zur Toleranz der Vielfalt gegenüber wichtiger denn je. Die Versenker schaffen es, in einem Song, ein ernstes Thema leicht zu nehmen und es mit jeder Menge Spaß und Groove zu versehen. Das Video gibt es bei u.a. bei YouTube zu sehen.

Frank Zander weiß, wie Party geht: „Die große Schlager-Stimmungshitparade“ stürmt die Top 20 der deutschen Charts. Die von Zander präsentierte Doppel-CD und DVD mischt aktuell die deutschen Charts auf und hat dort auf Anhieb Platz 15 erobert! 40 veritable Partykracher sind auf dem Doppelalbum enthalten. Neben Frank Zander selbst sorgen Superstars des Schlagers wie Klaus & Klaus, Nena, Rudi Carrell, Rex Gildo, David Hasselhoff, Jürgen Drews, Geier Sturzflug und viele mehr dafür, dass die Tanzfläche voll ist und die Stimmung schnell den Siedepunkt erreicht. Hey, es ist Karneval, dass passt!

Sie ist jung, äußerst talentiert und liebt die Musik seit sie denken kann: Melissa Naschenweng. Mit ihrem Markenzeichen, der pinken „Steirischen“, erobert die sympathische Kärntnerin seit geraumer Zeit die Schlagerfans im deutschsprachigen Raum. Nach bereits zwei veröffentlichten Alben wird es nun jedoch Zeit für was Neues: Das neue Album mit dem verheißungsvollen Titel „Kunterbunt“ steht in den Startlöchern und wird am Freitag, den 24. Februar veröffentlicht. Auf dem neuen Album ist nicht nur der Hit „Die ganze Nacht“ darauf vertreten, sondern auch die neue Single „Das Größte“.

Der schweizer Sänger, Songschreiber und Moderator (Hit für Hit, MDR) Leonard hat mit seinem Radiohit „Krone richten und weitergeh’n“ mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Hier stimmt die Mixtur aus starker Stimme mit Wiedererkennungswert, eingängiger Melodie und aktueller Text-Botschaft. Dieser frische Mutmacher-Song trifft einfach den Nerv der Zeit. Platz 5 der Schlager-Airplay-Charts hat er bereits erreicht – und es geht mit Sicherheit noch mehr!

Patrick Lindner – „Du hast die Kraft“, die neue Single kommt gerade im rechten Moment: Mit Selbiger verkürzt der sympathische Sänger flugs die Wartezeit auf das noch titellose, nächste Studioalbum. Ein absolut ansteckendes und lebensbejahendes Statement, wird die neue Single am 24. Februar 2017 von Telamo ans Radio bemustert. „Schwere Dinge leicht zu nehmen: Wie du lebst, das macht mir Mut“, heißt es an einer Stelle der neuen Single, die von Steffen Müller und Jonathan Zelter geschrieben wurde. Eingerahmt von einem genauso aufmunternd und zuversichtlich klingenden Arrangement von Tommy Mustac – inklusive Chorgesängen erfindet sich Lindner damit ein weiteres Mal neu, denn einen dermaßen episch-zeitlosen Popsong gab es lange nicht von ihm.