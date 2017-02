Let’s Dance 2017 – Kennenlernshow!

In diesem Jahr läuft es bei RTL und ihrem Quotenhit Let’s Dance ganz anders als in den Jahren zuvor: Am 24. Februar 2017 heißt es in der Kennenlernshow Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Welcher Promi tanzt mit welchem Partner? Erst in der Show lernen sich die Tanzpartner kennen!

Zum ersten Mal in der Geschichte von „Let’s Dance“ finden sich die Tanzpaare zum Auftakt der Staffel vor einem Millionenpublikum zusammen: In einer großen Live-Show zum Start der 10. Staffel treffen Promis und Tanzprofis zum ersten Mal aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Vor Publikum, vor der Jury – bestehendaus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, vor den Moderatoren Daniel Hartwich und Sylvie Meis.

Die tanzenden Prominenten: Die Schlagersängerin Vanessa Mai, Moderator und Sänger Maximilian Arland, Sänger und Songschreiber Gil Ofarim, Sportlerin Anni Friesinger-Postma, die Boxerin Susi Kentikian, Mario Götze-Freundin Ann-Kathrin Brömmel, It-Girl Chiara Ohoven, das Model Angelina Kirsch, Schauspielerin und Sängerin Cheyenne Pahde, Moderator Jörg Draeger, Caught In The Act-Sänger Bastiaan Ragas, der Leichtathlet Heinrich Popow, Comedian Faisal Kawusi und Sänger Pietro Lombardi (eventuell kann der Sänger wegen einer Fußverletzung nicht antreten). Ohne Gewähr: Als Ersatz für Lombardi ist Patricia Blanco im Gespräch!

Sendedaten: RTL, Let’s Dance am Freitag ab 20.15 Uhr.