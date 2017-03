Offizielle Deutsche Album Charts vom 24. Februar 2017

Philipp Poisel hat mit seinem aktuellen Longplayer „Amerika“ die Spitzenposition der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment) erklommen. Von Null ging es für den charismathischen Sänger und Songschreiber direkt auf Platz 1. Damit hat er Amy McDonald mit ihrem Album „Under Stars“ auf den 2. Platz verwiesen. Wie behaupteten sich die anderen deutschsingenden Künstler in den Top 10? Auf Platz 3 gleich die erste Überraschung: Falco, der am 6. Februar 1998 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, steht mit „Falco 60“ posthum auf Platz 3 – und damit wird eindrucksvoll bewiesen, wie populär der Österreicher und seine Musik auch knapp 20 Jahre nach seinem Tod noch ist. Auf Platz 4 reihen sich Blutengel mit ihrem in Deutsch und Englisch gesungenen Album „Leitbild“ ein. Ebenfalls neu in den Charts ist Kianush mit „Instinkt“ – für ihn Platz 7 und auf der 8 haben es sich Bilderbuch mit „Magic Live“ gemütlich gemacht. Die Broilers fallen mit (sic!) von der 4 auf Platz 9 und von der 5 ging’s runter auf die 10 mit Matthias Schweighöfers Album „Lachen, Weinen, Tanzen“.

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Neu auf der 11 ist der neue Silberling „Kush Hunter“ von Plusmacher. Klubbb3 und ihr Schlageralbum „Jetzt geht’s richtig los!“ auf der 12 und Bela B. feat. Peta Devlin & Smokestack Lightnin‘ liefern mit „Bastard“ feinste Countrymusik auf Platz 13. Andrea Berg steht in dieser Woche mit „Seelenbeben“ auf Platz 15 und Majoe stürzt mit „Auge des Tigers“ im freien Fall von der 1 auf die 17. Kerstin Ott behauptet sich mit „Herzbewohner“ taspfer in den Top 20, für sie diese Woche Platz 19.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Philipp Poisel – Amerika

02. Falco – Falco 60

03. Blutengel – Leitbild

04. Kianush – Instinkt

05. Bilderbuch – Magic Live

06. Broilers – (sic!)

07. Matthias Schweighöfer – Lachen, Weinen, Tanzen

08. Plusmacher – Kush Hunter

09. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

10. Bela B. feat. Peta Devlin & Smokestack Lightnin‘ – Bastard

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Philipp Poisel – Amerika

02. Amy McDonald – Under Stars

03. Falco – Falco 60

04. Blutengel – Leitbild

05. Rag’n’Bone Man – Human

06. Soundtrack – Fifty Shades Of Grey 2: Gefährliche Liebe

07. Kianush – Instinkt

08. Bilderbuch – Magic Live

09. Broilers – (sic!)

10. Matthias Schweighöfer – Lachen, Weinen, Tanzen

Mit freundlicher Genehmigung: GfK Entertainment

