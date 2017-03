Hot News // 2. März 2017

„Gleisdreieck“, das neue Album von Joy Denalane ab Freitag erhältlich. Sie hat den deutschen Soul revolutioniert und damit deutschen Pop geprägt. Sie hat mit Freundeskreis und Max Herre gearbeitet und ihre ganz eigene Stimme gefunden. Viele ihrer Songs sind für die Ewigkeit. Mit ihrem neuen Album „Gleisdreieck“, dem ersten seit sechs Jahren, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Identität – und zeichnet dabei fast beiläufig ein Bild ihrer Heimatstadt Berlin im Hier und Jetzt.

Milliarden starten Freitag mit ihrer „Betrüger“-Tour. Neues Video zu „Katy Perry“. Nachdem sich Milliarden auf ihrer beinahe komplett ausverkauften Tour 2016 derart verausgabten, dass Sänger Ben Hartmann die letzten Konzerte auf Krücken bestreiten musste, ist die Berliner Band im neuen Jahr vollauf genesen und energiegeladener denn je zurück. 14 Städte stehen auf dem Tourplan. Mit im Gepäck ihre aktuelle Single „Katy Perry“. Das dazugehörige Video zum Song feierte heute Morgen Premiere und wurde von Ben und seinem Bandkompagnon Johannes Aue in Eigenregie aufgenommen.

Gaby Albrecht verkündet mit neuer Single „Gib die Hoffnung nie verloren“. Die Sängerin, die ihre Fans immer ermuntert sich selbst treu zu bleiben und auf ihr Herz zu hören, besingt in der neuen Radiosingle das Positive im Leben, das unter der Last der Alltagsprobleme allzu oft übersehen wird. Ihre Fans werden wieder einmal musikalisch verwöhnt und können mit diesem wunderbaren Song auch an grauen Tagen ihre Alltagssorgen vergessen und neuen Mut und Hoffnung schöpfen.

Julian Philipp David – Tour neu terminiert. Da der Sänger und Songschreiber nach wie vor am Debütalbum arbeitet, wurde seine erste eigene Tour nun neu aufgestellt. In seinen eigenen Worten erklärt er: „Ich sag es, wie es ist: Ich habe mich ziemlich überschätzt und muss einen Teil meiner Tour verschieben. Der April kommt einfach zu früh für mich. Es war eh immer schon ’ne ziemlich wahnwitzige Idee, die ganzen Konzerte noch vor dem ersten Album zu machen. Ich steh nun mal auf wahnwitzige Ideen. Jetzt musste ich aber leider feststellen, dass es mit der Tour in dieser großen Form einfach noch nicht klappen will.“ Die neuen Termine werden bereits auf seinen offiziellen Webseiten kommuniziert.

Mary Ross mit neuer Single am Start. Morgen startet die „Discozeitmaschine“, mit der uns die Sängerin ganz unverhofft direkt auf die Tanzfläche und ins Scheinwerferlicht beamt! Mal wieder ganz gegen alle musikalischen Konventionen und nur auf Lebenslust gebürstet, präsentiert uns Mary Roos ihre neue Single, die mit einer Prise „80er“-Saturday-Night-Fever-Feeling charmant garniert wurde. „Discozeitmaschine“, was für eine Erfindung! Der ultimative DJ- und Radio-Tipp für Retro-, Schlager-, Pop- und Disco-Fans und für alle, die noch den richtigen Groove suchen, um im Frühling auf Touren zu kommen!

Die Sängerin und Schauspielerin Carina präsentiert mit „Verlieben ist nicht schwer“ einen neuen Titel, der zeigt wie frisch, verzaubernd und sympathisch Schlager 2017 klingen kann. Vielen TV-Zuschauern, nicht nur aber vor allem in Bayern, dürfte die 22-jährige Interpretin auch als Darstellerin „Kathi Benninger“ aus der Kultserie „Dahoam is Dahoam“ des Bayerischen Fernsehens bekannt sein. Am 17. März 2017 erscheint mit „A Madl vom Land“ zudem ein neues Album.

G.G. Anderson fragt: „Warum lügen die Sterne?“ Der aus dem beschaulichen Eschwege stammende Sänger beschert mit seiner brandneuen Singleauskopplung seinen Fans mitten im Winter „Sommernacht“-Magie. Von G.G. Anderson in Zusammenarbeit mit Steffen Jürgens und Michael Fischer komponiert und geschrieben, kann die mitreißende Mischung aus modernem Beat, perfekt eingesetzten E-Gitarren-Akzenten und der zärtlichen, einfühlsamen Stimme Andersons jeden mit Leichtigkeit begeistern.