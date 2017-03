Stefan Mross steigt aus dem Fernseher!

Konsequent deutschsprachige Musik – das ist das erfolgreiche Konzept von Immer wieder sonntags, der Fernsehsendung, die am Sonntagvormittag in unsere Wohnzimmer kommt. Dann begrüßt Moderator Stefan Mross Stars, Sternchen und auch Newcomer, präsentiert alles mit einer Prise Humor und würzt mit Anekdoten. Nun steigt Stefan Mross aus dem Fernseher – rauf auf die Bühnen und kommt zu den Leuten, die jetzt auch ihre Stars zum Anfassen bekommen. Mit dabei sind verschiedene Künstler, die Besetzungen wechseln. Im Dresdner Alten Schlachthof stehen neben Stefan Mross, der durch das Programm führt und dabei wieder einmal zur Trompete greift, auch Anna-Carina Woitschak, die Dorfrocker, Frau Wäber und als Stargast Claudia Jung auf der aufwändig gestalteten Bühne.

Wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, kommt Moderator Stefan Mross mit seiner lockeren Art, humorvollen Worten und witzigen Anekdoten beim Publikum gut an. Berührungsängste kennt der 41-jährige nicht, schon zu Beginn der knapp dreistündigen Show wagt er sich zwischen die Stuhlreihen, begrüßt einige Besucher persönlich und klatscht in viele Hände. Dann stellt er die Künstler des musikalischen Nachmittags vor.

Die 24-jährige Anna-Carina Woitschack tritt als erste Sängerin im Programm auf. Viele kennen sie noch aus einem anderen TV-Format, nämlich: DSDS – Deutschland sucht den Superstar. 2011 stellte sie sich dem Urteil von Dieter Bohlen und erreichte sogar die Top 10. Heute ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch Puppenspielerin, wie sie gemeinsam mit Stefan Mross auch auf der Bühne zeigte. Die Boulevardpresse schreibt sich seit Wochen die Finger wund über eine mögliche amouröse Beziehung der Beiden. Was mag wohl dran sein? Gesanglich kann Woitschack auch Jahre später noch überzeugen, singt mit „Für Dich“ sogar ein Lied aus Bohlens erfolgsträchtiger Tintenfeder. Mit dem von Eugen Römer, der immerhin schon Andrea Berg zu Hit-Ehren führte, produzierten „Ich wollte nie Dein Engel sein“ stellt sie schon vorab einen Titel aus ihrem demnächst erscheinenden Album vor.

Die Dorfrocker sind für die Partystimmung in der Show zuständig. Gitarrist Philipp, Sänger Tobi und Markus am Akkordeon besingen den „Vogelbeerbaum“ und die „Tiefkühlpizza“ und reißen mit ihrer energiegeladenen Performance das Publikum von den Sitzen. Mehrdeutige Texte und lustige Sprüche gehören zu den Markenzeichen der bayrischen Band und kommen gut an.

Humor ist immer dabei, gelacht wird jederzeit gern. Und so wird auch der Auftritt von Frau Wäber bejubelt. Dafür wurde Comedian Hansy Vogt mit Sofakissen ausgestopft, in Dirndl und Perücke gesteckt, nun noch die Brille auf und schon ist aus dem langen schlaksigen Mann die quasselnde Kultfigur geworden. Die hat den Daumen fest am Puls der Zeit, philosophiert über die heutige Jugend, über Smartphones und WhatsUp. Fazit: „Früher halfen uns die jungen Leute über die Straße, heute helfen wir ihnen über die Straße.“

Stargast der Show ist Claudia Jung. Rund 30 Jahre ist die Schlager-Ikone bereits erfolgreich auf den Bühnen unterwegs, veröffentlicht regelmäßig Alben und kann auf eine treue Anhängerschaft verweisen. Mit ihrem Hit „Je t’aime mon amour“ steigt sie in ihr kurzes Programm ein, präsentiert mit „Doch morgen werd‘ ich wirklich geh’n“ einen neuen Song und begeistert mit einem 8-minütigen Hitmedley ihre Fans, zeigt, dass sie zu Recht eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen ist.

Fast drei Stunden lang unterhalten die Künstler ihre Fans mit einem kurzweiligen, abwechslungsreichen Programm – von Volksmusik über Schlager bis hin zu Comedy, für jeden ist bei „Immer wieder sonntags unterwegs“ etwas dabei.

