Matthias Steiner: Zurückgeliebt – die Debütsingle!

Wie schreibt sein Label Telamo treffend in der Pressemitteilung: „Tausche Langhantel gegen Mikrofon: Der sympathische Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner gibt im Frühjahr 2017 sein musikalisches Debüt! Die erste Single Zurückgeliebt erscheint am 10. März und fungiert zugleich als Vorgeschmack auf das gleichnamige Album des 34-Jährigen.“

Ja, genauso erstaunt waren auch wir. Matthias Steiner singt? Der ehemalige Olympiasieger hatte bereits vor einigen Wochen in der RTL-TV-Show „It Takes 2“ teilgenommen und seinen Spaß am Gesang deutlisch – gar nicht mal so schlecht, unter Beweis gestellt. Da hat ihn dann wohl doch der Hafer gestochen bzw. hat der Neusänger Steiner „Blut geleckt“ und jetzt tatsächlich seine Debütsingle am Start!

Der Optimismus und die Hoffnung, die ihm schon so viele Erfolge in anderen Bereichen beschert haben, schwingen auch bei „Zurückgeliebt“ vom ersten Ton an mit: „Du hast mich ins Leben zurückgeliebt“, singt Steiner. „Denn in deinem Arm, da fang ich neu zu leben an“, heißt es weiter über dem wahrlich epischen Gitarrenarrangement, das mit der perfekten Mischung aus Rockballade und Pop-Hymne tatsächlich nach gemeinsamen Sonnenuntergängen und absoluter Geborgenheit klingt. Die renommierten Songschreiber Frank Ramond, Rudolf Müssig und Peter Müssig haben Steiner diesen wunderschönen, zutiefst persönlichen Song auf den durchtrainierten Leib geschrieben. Aufgenommen wurde der Titel mit Christoph Leis-Bendorff und Rudi Müssig, die mit Matthias auch den Rest des Albums produziert haben.

Die Single ist schonmal ein großartiger Vorbote und überrascht zudem, denn Matthias Steiner singt viel besser als man vermuten würde. Er hat eine sehr markante Stimme die zu überzeugen weiß und einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Die Single „Zurückgeliebt“ erscheint am 10. März 2017 und das Debütalbum folgt am 14. April 2017.

Matthias Steiner – Zurückgeliebt: Die Single

Titel: Zurückgeliebt

Künstler: Matthias Steiner

Veröffentlichung: 10. März 2017

Komponisten, Texter: Frank Ramond, Rudolf Müssig, Peter Müssig

Label: Telamo

Format: Single

Genre: Pop, Rock

Bewertung: 3,5 von 5 möglichen Punkten!