ECHO 2017: Die Nominierten

Am 7. April 2017, wird ab 20.15 Uhr bei VOX die Show der jährlichen Verleihung des ECHO übertragen. Hier bereits die Liste der Nominierten: Jeweils drei Nominierungen für Stereoact und Imany. Weitere Favoriten mit zwei Nominierungen sind u.a. Udo Lindenberg, Max Giesinger, AnnenMayKantereit, Andrea Berg, Die Lochis, Drake, Sia, Alan Walker und Rag’n’Bone Man.

Insgesamt verleiht die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), den ECHO 2017 in 22 Kategorien, darunter die Auszeichnungen für das „Album des Jahres“, den „Hit des Jahres“ sowie die Preise für die Künstler und Künstlerinnen in den Bereichen Pop national und international. Die von Xavier Naidoo und Sasha moderierte 26. ECHO-Verleihung findet am 6. April in der Messe Berlin statt.

Die Nominierten in der Übersicht:

Hit des Jahres

Don’t Be So Shy – Imany

Die immer lacht – Kerstin Ott, Stereoact

Cheap Thrills – Sia, Sean Paul

One Dance – Drake, Wizkid, Kyla

Faded – Alan Walker

Album des Jahres

Memento – Böhse Onkelz

Seelenbeben – Andrea Berg

Blue & Lonesome – The Rolling Stones

Hardwired…to Self-Destruct – Metallica

Stärker als die Zeit – Udo Lindenberg

Newcomer (National)

Kerstin Ott

AnnenMayKantereit

Stereoact

Die Lochis

Max Giesinger

Newcomer (International)

Rag’n’Bone Man

Twenty One Pilots

The Chainsmokers

Imany

Alan Walker

Rock National

Frei.Wild

Broilers

Schandmaul

Böhse Onkelz

In Extremo

Band Pop (National)

AnnenMayKantereit

Unheilig

Die Lochis

Sportfreunde Stiller

The BossHoss

Hip-Hop/Urban (National)

RAF Camora

Shindy

Gzuz

Beginner

Bonez MC

Schlager

Fantasy

Klubbb3

Andrea Berg

Maite Kelly

Vanessa Mai

Band International

Volbeat

Disturbed

Twenty One Pilots

Metallica

The Rolling Stones

Dance (National)

Felix Jaehn

Schiller

Stereoact

Alle Farben

Gestört aber Geil

Künstlerin Pop (National)

Kerstin Ott

Ina Müller

Senta-Sofia Delliponti

Jamie-Lee Kriewitz

Lina Larissa Strahl

Künstlerin International

Rihanna

Beyoncé

Christina Stürmer

Imany

Sia

Künstler Pop (National)

Mark Forster

Udo Lindenberg

Marius Müller-Westernhagen

Xavier Naidoo

Max Giesinger

Künstler International

Rag’n’Bone Man

Leonard Cohen

Shawn Mendes

Drake

Robbie Williams

Volkstümliche Musik

Kastelruther Spatzen

Die Amigos

Dorfrocker

Voxxclub

Andreas Gabalier