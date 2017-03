Semino Rossi: Neue Single, neues Album

Semino Rossi – da schlagen Frauenherzen höher und wir als Männer schauen neidvoll zu ihm auf. Der argentinische Womanizer hat das gewisse „Etwas“, zum einen diese sensationelle Stimme und zum anderen einen Charme – neben dem selbst der RTL-Bachelor wie ein Waisenknabe wirkt.

Aber das ist noch nicht alles, Rossi ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersänger der letzten 15 Jahre: Alben immer wieder weit vorne in den Charts und seine Touren locken jeweils zigtausende in die Konzertsäle. Jetzt ist Semino Rossi (endlich) mit neuer Single am Start: Wir sind im Herzen jung ist – so verkündet sein neues Label Ariola, man höre und staune, ein waschechter Discofox der Rossi von Thorsten Brötzmann und Oliver Lukas direkt auf den Leib geschrieben wurde. „Wir sind im Herzen jung“ wird am 24. März 2017 als Promo-Single veröffentlicht und hat am darauffolgenden Samstag, den 25. März 2017 seine Uraufführung bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“.

Die neue Single ist für Semino Rossi ein würdiger Start ins neue Jahr – und auch ein weiteres Kapitel der unglaublichen Karrieregeschichte des gebürtigen Argentiniers. Am 23. Juni 2017 wird sein neues Album erscheinen. Es trägt den vielsagenden Titel „Ein Teil von mir“. Die ersten Hörproben von „Ein Teil von mir“ machen eines ganz deutlich: Semino steht mehr denn je im Zentrum des deutschen Schlagers, und es darf zu seiner Musik weiterhin gefeiert werden! Die Single „Wir sind im Herzen jung“, eine potentielle neue Hymne im Semino-Rossi-Stil, ist dafür der schönste Beweis!

Semino Rossi – Wir sind im Herzen jung: Die Single

Titel: Wir sind im Herzen jung

Künstler: Semino Rossi

Veröffentlichung: 24. März 2017

Komponisten, Texter: Thorsten Brötzmann, Oliver Lukas

Label: Ariola

Format: Single

Genre: Schlager