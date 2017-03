Hot News // 22. März 2017

Sarah Connor mit Millionen Award geehrt. Seit Mai 2015 ist es erhältlich, das erfolgreichste Album ihrer Karriere – „Muttersprache“. Bis heute verkaufte sich das erste deutschsprachige Album der sympathischen Sängerin über eine Million Mal. Am vergangenen Samstag überraschte Sarahs langjähriger Wegbegleiter Henning Wehland sie in Berlin auf der Bühne der ausverkauften Mercedes Benz Arena mit der Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch!

Semino Rossi mit neuer Single am Start. „Wir sind im Herzen jung“ heißt sie und der Gentleman des Schlagers stellt sie am Samstag, den 25. März 2017, bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ vor. Die neue Single ist für Semino Rossi ein würdiger Start ins neue Jahr – und auch ein weiteres Kapitel der unglaublichen Karrieregeschichte des gebürtigen Argentiniers. Am 23. Juni 2017 wird dann auch sein neues Album erscheinen. Es trägt den vielsagenden Titel „Ein Teil von mir“.

Die Band Miikah aus Dresden und Leipzig veröffentlichte gerade das brandneue Musikvideo zur Single: „Ninjas und Piraten“. Das Video besteht aus Zusammenschnitten von Szenen, auch aus der ehemaligen DDR. Es sind Sequenzen aus den 60ern, 70ern und 80er Jahren zu sehen. Der Song ist ein Appell um den Erhalt des inneren Kindes und den viel zu oft vergessenen Mut, ab und zu mal gegen den Strom zu schwimmen. Das beweisen Miikah mit ihrer neuen Single, welche gleichzeitig der Vorbote für ihr heiß ersehntes Debüt „Heimwärts“ darstellt. Im Sommer 2017 wird es veröffentlicht.

Schlager.de verleiht den Publikumspreis „SchlagerStar 2016“ an Andrea Berg. Seit 2014 wird jährlich der „SchlagerStar“ über das Portal verliehen. Der von Fans gewählte SchlagerStar ist also ausschließlich ein reiner Publikumspreis. Die User des Portals haben 2016 entschieden: Der „SchlagerStar“ geht an die Schlagerkönigin Andrea Berg, die einen Großteil der abgegebenen Stimmen erhalten hat und sich so gegen 49 Kollegen & Kolleginnen durchsetzte. Herzlichen Glückwunsch!

Kraftklub veröffentlichen neues Album „Keine Nacht für Niemand“ am 02. Juni 2017. Video zur ersten Single „Dein Lied“ erschienen. Nach den beiden Nummer-Eins-Alben „Mit K“ und „In Schwarz“ ist es das dritte Werk der Band aus Chemnitz. Vorab präsentieren Kraftklub die erste Singleauskopplung „Dein Lied“ samt Video, das es hier zu sehen gibt. Der Titel des neuen Kraftklub-Albums ist einerseits eine Anspielung auf den wenigen Schlaf der letzten Jahre, vor allem aber natürlich eine Referenz auf Ton Steine Scherben.

Pia Malo veröffentlicht neue Single. Ihre aktuell erscheinende Single „Du bist dabei“ ist zweifelsfrei für die heutige Generation geschrieben und dennoch ein Song, bei dessen Refrain wohl jeder mitsingen möchte. Ein Song, der sich auch vor dem Vergleich mit internationalen Pop-Acts kein bisschen zu verstecken braucht. Erneut in ein hochmotivierendes Elektrogewand gekleidet, bietet der Song alles, was sich der moderne Pop-Schlager-Fan von heute wünschen kann. Einen energiegeladenen Beat, einen zuversichtlichen Text, der zwar Stärke ausstrahlt, doch gleichermaßen einfühlsam wirkt, und nicht zu vergessen einen Ohrwurm, den man nicht so schnell vergessen wird.

Michele Joy veröffentlicht „Du kannst mir ruhig mein Herz klauen“ als PromoSingle. Wer seine Angebetete mit dermaßen schwärmerisch-schönen Melodien zum Herzensdiebstahl anstiftet, der will seine Mitschuld gar nicht leugnen: „Du kannst mir ruhig mein Herz klauen“ heißt die brandneue Singleauskopplung von Michele Joy. Die extrem schwungvolle neue Single erscheint am 17. März 2017 beim Nünchener Label Telamo.

Story Of Dakota kann sich aktuell in den deutschen Album-Charts behaupten. Am kommenden Samstag erhalten sie einen großen Auftritt bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“. Zwei Künstler zählen zu diesem Projekt: Musical-Star Sasha di Capri und Sängerin Johanna Schmidthals. Einer supportet sie mit seinem „indianischen“ Kulturhintergrund: Robert Alan Packard.