Im kommenden Jahr 2018 geht Semino Rossi auf große Tour, die dreimal Station in Dänemark, Österreich (3), der Schweiz (1), Belgien (1) und natürlich Deutschland (22 Termine) macht. Dutzende Termine stehen also bereits fest und ab sofort können auch schon Karten bestellt werden.

Selbstverständlich hat Semino Rossi neben seinen großen Hits auch seine neue Single „Wir sind im Herzen jung“ (aus seinem am 23. Juni 2017 bei Ariola erscheinenden Album „Ein Teil von mir“) im Gepäck. Übrigens, Semino Rossi ist am kommenden Samstag bei Florian Silbereisen in seiner Eurovisionsshow „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ zu Gast und wird dort seine brandneue Single einem Millionenpublikum vorstellen!

Semino Rossi: TOUR 2018

Tickets für die Tournee können hier bestellt werden: Semino Rossi: TOUR 2018

14.04. – Fulda, Esperantohalle

15.04. – Kassel, Stadthalle

17.04. – Frankfurt, Alte Oper

18.04. – Stuttgart, Liederhalle

20.04. – Odense, Stadium Arena Fyn (Dänemark)

21.04. – Aalborg, Aalborg Kongres & Kultur Center (Dänemark)

22.04. – Sonderborg, Skansen (Dänemark)

25.04. – Dresden, Kulturpalast

27.04. – Chemnitz, Stadthalle

28.04. – Cottbus, Stadthalle

29.04. – Nürnberg, Meistersingerhalle

30.04. – Saarbrücken, Saarlandhalle

02.05. – Bremen, Glocke

03.05. – Berlin, Tempodrom

04.05. – Rostock, Stadthalle

06.05. – Hamburg, Laeiszhalle

07.05. – Leipzig, Gewandhaus

08.05. – Kempten, bigBox

09.05. – Zürich, Samsung Hall (Schweiz)

11.05. – Innsbruck, Olympiahalle (Österreich)

12.05. – Graz, Stadthalle (Österreich)

13.05. – Wien, Stadthalle D (Österreich)

15.05. – Duisburg, Theater am Marientor

16.05. – Münster, MCC

18.05. – Hasselt, Ethias Arena (Belgien)

19.05. – Freiburg, Konzerthaus

20.05. – München, Philharmonie

22.05. – Mannheim, Rosengarten

23.05. – Bielefeld, Stadthalle

24.05. – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

