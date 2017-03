DJ Ötzi: Von Herzen

DJ Ötzi gehört zweifelsohne zu den beliebtesten und erfolgreichsten Partysängern im gesamten deutschsprachigen Raum. Sein „Anton“, der „Stern“, der „Burger Dance“ und „Sweet Caroline“ setzen auch die lahmste Fete in Sekunden wieder unter Volldampf. Zusammen mit seinem Kumpel Nik P. – der „Ein Stern (der Deinen Namen trägt)“ Melodie und Text gab, singt er auch auf Von Herzen wieder im Duett. Der starke Opener „Geboren um Dich zu lieben“ gehört mittlerweile ebenfalls zu den erfolgreichsten Schlagern der letzten Jahre. Übrigens, wieder ein Hit aus der Feder des überaus begabten Songschreibers Nik P. – dem österreichischen Hitmaker!

Werfen wir einen Blick auf den 13-Teiler „Von Herzen“ – der es wirklich in sich hat. Bereits Track 2 „Alle Wege führ’n nach Rom“, eine großartige Up-Tempo-Nummer mit ordentlichen italienischen Flair, setzt die Messlatte für die folgenden Songs schon sehr hoch. Mit „A Mann für Amore“ folgt die erste Single-Auskopplung, die DJ Ötzi bereits im Juni 2016 erstmalig bei den „Schlagers des Sommers“ in Klaffenbach Fernsehpublikum und Fans vor Ort vorstellte. Auch damit hat der Tiroler wieder voll ins Schwarze getroffen. „Ich habe mich lange und ausführlich mit der Frage nach dem Sinn meines Lebens auseinandergesetzt und weiß jetzt, dass ich die Gabe habe, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu malen“, so DJ Ötzi. „Ich bin heute wirklich stolz darauf, wenn ich ein paar Menschen mit meiner Musik glücklich machen kann.“ Damit liegt DJ Ötzi vollkommen richtig, denn auch „Wiedersehen“ schlägt musikalisch in die selbe Kerbe. Es geht um Freundschaft, Glück und Liebe – das wirkliche Gut, das du dir mit Geld nicht kaufen kannst.

Im typischen (partytauglichen) Ötzi-Sound geht es weiter mit „Goldene Zeiten“ und „So bist nur du“ – bis er mit „Ewige Liebe“ auf die Bremse tritt, um Zeit zum Verschnaufen zuzulassen. Eine tolle Ballade, die mehr den Gerry Friedle widerspiegelt, als den Sänger DJ Ötzi. Der weiche Kern steckt halt im Menschen Friedle. „Ewige Liebe“ zeigt dies äusserst eindrucksvoll! Das folkige „Seite an Seite“ hat ebenfalls das Thema Freundschaft im Textfokus. „Komplizen für’s Leben“, singt er. „Echte Freundschaft, ist alles was zählt – wie Brüder, wahre Freunde!“ Dinge, die mehr zählen als alles Geld der Welt. Ein cooler Song, der ebenfalls wie auf den Leib geschrieben scheint.

„Heimweh“ dagegen kann man eigentlich nichts weiter machen, als wieder zurück in die Heimat zu gehen, wenn zu weh tut. Die aus der Schweiz stammende Formation Plüsch hat dies bereits im Jahr 2008 besungen. Aber auch DJ Ötzi trifft mit seiner Version direkt ins Herz. Heimat, ist zwar immer da wo ich mich Zuhause fühle – aber der Duft der Landschaft, die Menschen die mich viele Jahre begleiteten, das ist Heimat! Ein weitere großartiger Song ist „Für immer jung“. Von Beginn setzt er sich im Gehörgang fest. Ein Ohrwurm wie er im Buche steht. Bis hier hin, immerhin befinden wir uns bereits bei Titel Nr. 10, zeigt das Album keinerlei Schwächen. Bravo!

„Gott hatte einen Traum“ bekannt als Ballade (2010) von den Kastelruther Spatzen, hat sich DJ Ötzi ebenfalls als Cover ausgesucht. Allerdings hält er sich vom Tempo und Rhythmus eher an die Pop-Schlager-Version von Stefan Peters, der damit bereits vor einigen Jahren die Tanzflächen füllte. Apropos „Tanzfläche“: „Unsere Zeit“ ist ein Kanditat für die Discofoxtänzer. Damit dürfte auch der unmusikalischste Thekentänzer (die, die immer nur mit den Fingerkuppen auf die Theke trommeln) einen unbändigen Drang zur Tanzfläche verspüren.

Zum Ende dieser CD bleibt noch ein Highlight, dass außergewöhnlich und bewegend ehrlich ist. „Leb‘ Deinen Traum“ ein weiter wunderschöner Folksong in bester amerikanischer Singer-Songwriter-Manier. „Glaub an Dich und Deine Träume. Glaub fest daran, dass man mit starkem Willen die eigenen Träume wahr werden lassen kann. Bleib wie Du bist – nicht verbiegen lassen“. Perfekt in Szene gesetzt und zum würdigen Abschluss eine Songperle, die besser nicht sein könnte!

Fazit: „Von Herzen“ ist – und das schreibe ich jetzt mal ganz frech, das stärkste Album, welches jemals von DJ Ötzi veröffentlicht wurde. Keinerlei Schwächen – Balladen und Partssongs im steten Wechsel. Es kommt zu keiner Sekunde Langeweile auf. Großartig!

DJ Ötzi – Von Herzen: Das Album

Titel: Von Herzen

Künstler: DJ Ötzi

Veröffentlichungstermin: 24. März 2017

Label: Rhingtön

Vertrieb: Universal Music

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 13

Bewertung: 5 von 5 möglichen Punkten!

Trackliste: (Von Herzen)

01. Geboren um Dich zu lieben – mit Nik P.

02. Alle Wege führ’n nach Rom

03. A Mann für Amore

04. Wiedersehen

05. Goldene Zeiten

06. So bist nur Du

07. Ewige Liebe

08. Seite an Seite

09. Heimweh

10. Für immer jung

11. Gott hatte einen Traum

12. Unsere Zeit

13. Leb‘ Deinen Traum