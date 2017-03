Schlagercountdown mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen feiert heute Abend – ab 20.15 Uhr live im Ersten und dem ORF, eine Show der Superlative: Schlagercountdown – Das große Premierenfest. Viele Künstler feiern Premieren – ob neues Album (DJ Ötzi), neue Single (Semino Rossi) oder das große Comeback – wie beispielsweise The Kelly Family. Heiß erwartet wird aber auch Helene Fischer, die am Samstagabend in Oldenburg erstmalig Songs aus ihrem im Mai erscheinenden neuen Album präsentieren wird.

Die Gästeliste des Schlagercountdowns: Helene Fischer, Semino Rossi, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Jürgen Drews, Santiano, Oonagh, Nino de Angelo, Fantasy, Ute Freudenberg & Christian Lais, Klubbb3 feat. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Rotblond, Ben Zucker, Anna-Maria Zimmermann, Story of Dakota, die Zipfelbuben, Sandro, Nathan Trent, Levina, Vincent Gross und The Kelly Family.

Einige Künstler besuchen den Schlagercountdown mit neuen Alben im Gepäck:

24. März: Von Herzen – DJ Ötzi

24. März: Rückenwind – Vincent Gross

24. März: Cara Mia – Andy Borg

24. März: We Got Love – The Kelly Family

24. März: Verliebt – Sandro

07. April: Bonnie & Clyde – Fantasy

12. Mai: Helene Fischer – Helene Fischer

23. Juni: Ein Teil von mir – Semino Rossi

Zum Bestellen einfach Albumtitel anklicken!