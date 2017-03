Helene Fischer: Neues Album 2017

Gestern Abend hat Helene Fischer ihre ersten drei Songs („Fliegen“, „Wenn Du lachst“ und Viva la Vida“) des kommenden schlicht und ergreifend heißenden Albums „Helene Fischer“ im TV bei Florian Silbereisen (Schlagercountdown – Das Premierenfest) einem Millionenpublikum vorgestellt: Ehrlich, da habe ich doch wesentlich mehr erwartet. Okay, die Titel sind gut, aber jetzt nicht unbedingt die Bringer!

Klar, es ist immer enorm schwierig an einen Superhit wie „Atemlos durch die Nacht“ anzuknüpfen – aber während dieser Sendung haben einige Künstler, wie beispielsweise Semino Rossi mit „Wir sind im Herzen jung“ einen echten Ohrwurm mit ordentlicher Hookline und Pep präsentiert. Auch Dj Ötzi mit „Für immer jung“ hat einen potentiellen Hit am Start. Desweiteren haben auch Michelle, Ute Freudenberg & Christian Lais und Vincent Gross ebenfalls saugute Titel vorgestellt. Ebenso Fantasy, Jürgen Drews und Ben Zucker haben dies mit ihren neuen Titeln eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dagegen waren die Songs von Helene eher Durchschnitt – nicht mehr, nicht weniger – leider!

Doch Helene Fischer hat ja während der Livesendung im Gespräch mit Silbereisen verkündet, dass es ihr sehr schwer gefallen sei, Songs für den Premierenabend im Schlagercountdown auszusuchen. Bleibt also die Hoffnung, dass es letzten Endes vielleicht doch noch einige musikalische Perlen auf’s neue Album geschafft haben. Denn eines ist klar, da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, als das, was uns am Samstagabend vorgestellt wurde! Warum? Die Erwartungshaltung ist nach der Megasingle (Atemlos durch die Nacht) und dem Album „Farbenspiel“ (2013) bei Fans und Kritikern gleichermaßen extrem hoch!

Helene Fischer – Das Album 2017

Titel: Helene Fischer

Künstler: Helene Fischer

Veröffentlichungstermin: 12. Mai 2017

Label & Vertrieb: Polydor, Universal Music

Formate: CD, Vinyl & Digital

Tracks: 24

Genre: Schlager





Das Album ist in verschiedenen Versionen erhältlich:

2 CDs, (Deluxe-Edition)

3 CDs, (Limited-Fanbox)

2 LPs