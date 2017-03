Maximilian Arland: Liebe in Sicht

Seit dem 17. April tanzt Maximilian Arland in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ (RTL) und seit diesem Datum ist auch das aktuelle Album Liebe in Sicht im Handel erhältlich. Aus Maxi wurde nun Maximilian – auch das ist eine gute Entscheidung, die viele Hansis und Tommis im Schlager versäumt haben.

Maximilian Arland ist für mich ein toller Typ, der für meine Begriffe noch viel mehr Beachtung verdient hätte. Er steht seit vielen Jahren auf der Bühne, sieht verdammt gut aus – kann singen und moderieren, für mich gehört er in die erste Garde und auch ein entsprechendes TV-Format würde er gut präsentieren!

Auf seinem aktuellen Album „Liebe in Sicht“ sind 14 Titel, darunter auch der Roy-Black-Klassiker „Ganz in Weiß“ den einst von seinem Opa (Rolf Arland) mit komponiert wurde. Sein ganz persönlicher Favorit ist „Verliebt in Berlin“, da Maximilian Arland nach persönlichen Veränderungen selbst eine neue Heimat in Berlin gefunden hat. Frühlungsgefühle pur, und jetzt ist „Liebe in Sicht“. Schön, wenn die Sehnsucht wieder erwacht und es passt ja zu dem, was man über Maximilian liest. Was die Liebe so verändert, das ist alles so toll, dass man das auch fühlen will. „Wenn Liebe blind macht“, dann möchte man es sein und auch auf Wolken gehen. Volle Lebenspower in diesem Song.

Manchmal muss man auf sein Glück warten und dieses „Warten auf Dich“ hat Maximilian Arland in dem Song voller Gefühl sehr gut umgesetzt. Noch wichtiger ist aber „Lust auf’s Leben“ um wieder glücklich zu werden und das tut richtig gut in diesem temporeichen Song. Ein neuer Look, eine neue Stadt und Vollgas, das ist doch einfach genau die richtige Richtung. Genau wie „Verliebt in Berlin“ ein total authentischer Song. Gleich drei bekannte Songs sind auf diesem Album vertreten. „Guilia“ und „A wie Anna“ sind die Ohrwürmer schlechthin. Sie wurden bereits durch Al & Chris interpretiert und auch Maximilian Arland sorgt mit diesen grandiosen Gute-Laune-Songs wieder für beste Stimmung. Dazu kommt „Ganz in Weiß“ – der Mega-Hit den Maximilians Opa einst für Roy Black schrieb und dem Maximilian bereits ein ganzes Album widmete.

Die Hommage „Ein Sonntag ist kein Sonntag“ an einen Sonntag, der ohne die geliebte Partnerin kein Sonntag ist, erinnert an einen Schlager der 1970er Jahre. Auch Chris Roberts machte den Sonntag und seine besondere Bedeutung zum Thema seiner Titel. Dieser Song wurde für Maximilian geschrieben und zeigt wie zeitlos die Themen sind. Noch ein Thema, dass es bereits lange gibt im Schlager – die Sterne. Hier heißt es dann auch „Die Sterne stehen gut“. Das ist Mainstream und somit mit Sicherheit nicht nur ein wunsch Maximilian Arlands.

Da lernt man einen Menschen kennen und dann verschwindet der wieder in der Menge. „Mein Name ist Lara“ steht auf dem Zettel, den Lara ihm im Flugzeug gibt. Und wie soll er die Traumfrau wiederfinden? Und dann geht es ruhiger weiter, weil er weiß, sie ist ein „Teil von mir“. Sie ist weg, aber er glaubt, dass sie zu ihm zurückkommt. „Der Himmel deckt dich zu heut‘ Nacht“, weil ja jemand auf die Traumfrau aufpassen muss, während er nicht daheim ist. Und dann noch mal das Ende einer Liebe. Sie ist fort und die gemeinsamen Träume sind gestorben. Zurück bleibt die Frage „Bin ich Dir nur eine Träne wert“. Auch das passt zum Leben von Maximilian Arland.

Fazit: Neue Stadt, neuer Look, neues Album – ich finde toll, wie Maximilian Arland sich verändert hat und wünsche mir für ihn richtig viel Erfolg! Er sieht nun mal wirklich megagut aus und kommt sehr sympathisch rüber – da ist noch viel „Luft nach oben“. Für mich hat er das Potential zu den ganz Großen zu gehören. Dazu wünsche ich ihm viel Glück! Und natürlich drücke ich ihm für sein Weiterkommen bei „Let’s Dance“ kräftig die Daumen!

Maximilian Arland – Liebe in Sicht: Das Album

Titel: Liebe in Sicht

Künstler: Maximilian Arland

Veröffentlichungstermin: 17. März 2017

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 14

Trackliste: (Liebe in Sicht)

01. Liebe in Sicht

02. Wenn Liebe blind macht

03. Verliebt in Berlin

04. Warten auf Dich

05. Lust auf’s Leben

06. Giulia

07. Ein Sonntag ist kein Sonntag

08. Die Sterne stehen gut

09. Mein Name ist Lara

10. Teil von mir

11. Der Himmel deckt Dich zu

12. Bin ich Dir nur eine Träne wert

13. A wie Anna

14. Ganz in Weiß