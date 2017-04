Himmelblaue Augen – die neue Single von Anna-Maria Zimmermann

Wer Anna-Maria Zimmermann ist, ihr musikalischer Werdegang, beginnend mit der RTL-Casting-Show „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ und die unzähligen Ballermannhits und Erfolge sowie ihren schweren Unfall vor sieben Jahren sind hingänglich bekannt und müssen an dieser Stelle nicht erneut fokussiert werden. Deshalb, gleich in die Vollen, mit Zimmermanns brandneuer Single namens Himmelblaue Augen, den die charismatische Sängerin erstmals bei Florian Silbereisen in seiner Show „Schlagercountdown – Das Premierenfest“ vor gut einer Woche einem Millionenpublikum vorstellte.

Am 19. Mai 2017 erscheint „Himmelblau“ das neue Album. Als musikalischer Vorbote wurde der im Walzertakt gehaltene Titel „Himmerblaue Augen“ ausgekoppelt. Und das war ein genialer Schachzug. Schlager meets Walzer, das klingt Altbacken und tröge. Weit gefehlt, „Himmelblaue Augen“ hat es richtig in sich: Die Strophen animieren tatsächlich zum Schunkeln, doch beim Refrain setzt ein ordentlicher Booms mit ins Ohr gehender Hookline ein, der jeden Zuhörer packt und ihn förmlich aus dem Stuhl hebt. Anna-Maria Zimmermann beschwört: „Deine himmel, himmel, himmelblauen Augen … bringen mich dem Himmel immer wieder nah. Dieses Himmel-, Himmelblau ist kaum zu glauben!“ Spätestens da ist jeder Zuhörer im Bann der hübschen Sängerin gefangen.

Wer steckt hinter „Himmelblaue Augen“? Produzent Helmuth Rüßmann saß an den Reglern und Carsten Wegener hat den Titel Zimmermann förmlich auf den Leib geschrieben. Herausgekommen ist die womöglich beste Anna-Maria Zimmermann-Produktion überhaupt. Sie macht tatsächlich äusserst neugierig auf das am 19. Mai 2017 erscheinende neue Album. Bravo Anna-Maria, Helmuth und Carsten – besser geht nicht!

Anna-Maria Zimmermann – Himmelblaue Augen: Die Single

Titel: Himmelblaue Augen

Künstler: Anna-Maria Zimmermann

Veröffentlichung: 10. März 2017

Komponisten, Texter: Carsten Wegener

Label: Telamo

Format: Single

Genre: Schlager

Bewertung: 5 von 5 möglichen Punkten!

Das Album kann hier vorbestellt werden: Anna-Maria Zimmermann – Himmelblau