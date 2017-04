Neue CDs // 14. Kalenderwoche: 03.04. – 09.04.2017

Thomas Anders liefert mit seinem brandneuen Album Pures Leben – übrigens ausschließlich in Deutsch gesungen, eine Produktion ab, die es wirklich in sich hat. Gut zwei Jahre arbeitete Anders am Album – und das hat sich wahrlich gelohnt. Erzählt wird von Alltagssituationen, der Liebe und wie sie entsteht und festgehalten werden muss. Das Ganze augenzwinkernd interpretiert – ohne aber jemals schnulzig zu wirken. Getreu dem Motto: Das Wirken und Sein im „Hier & Jetzt“ – die Freude am „puren“ Leben ist das Wichtigste überhaupt. Dies alles verpackt in Balladen und Up-Tempo-Nummern die keine Sekunde Langeweile aufkommen lassen. Thomas Anders liefert ein großartiges Pop-Schlager-Album ab, das in keinem gut sortierten CD-Regal fehlen sollte!

Fantasy blicken mit Bonnie & Clyde auf 20 Jahre Schlager mit Fantasy zurück. Doch wer jetzt glaubt, dass es sich dabei um ein schlichtes Best-Of-Album handelt – weit gefehlt. Alle Titel sind neue Produktionen von Freddy und Martin. Mit der neuen CD finden Fantasy auch wieder zum alten (geliebten) Sound zurück. Bereits die Vorab-Single-Auskopplung „Bonnie & Clyde“ ist im Radio, TV und in den Tanzpalästen zum Ohrwurm mutiert. Das Album beinhaltet feinsten Schlager mit coolen Texten gepaart mit den typischen eingängigen Hooklines & Sounds, die Fantasy seit nunmehr 20 Jahren so einmalig machen. Ein absolut tolles Album mit vielen potentiellen Diskotheken- und Radiohits. Da braucht man als Schlagerfan nicht lange überlegen – kaufen, kaufen, kaufen!



Die Kultbandist wieder da! Ein Fels in der Brandung, zuverlässig wie ein Uhrwerk und trotzdem neu. Gut, das stammt jetzt nicht von uns, sondern so beginnt der Pressetext des Labels – aber, es stimmt auffallend. City liefern mit ihrem neuen Longplayer Das Blut so laut ein unglaublich stimmiges und eindrucksvolles Studioalbum ab, das sowohl die großen Themen als auch die kleinen Geschichten meisterlich in Szene setzen. Auch nach über 40 Jahren im umkämpften Business klingt diese Band frisch und unverbraucht. Und wir zitieren gerne noch ein weiteres Mal, weil’s stimmt: „City hat keine Scheu vor Minimalismus und sie klingen dabei selbstbewusster denn je. Mal wabert es wohlig unten in den Tiefen und gleich zwitschern wieder wehmütige Violinen wie aus den Fernen aller Welten. Und ganz nah, direkt vor dir, knarzt sich die eindringliche Stimme direkt in deinen Kopf, in deinen Bauch, in dein Herz.“ Ein Meisterwerk zum Zuhören, Tanzen und Wohlfühlen!

Kultband Nr.2 – Truck Stop: Ebenfalls seit Mitte der 1970er Jahre ein Garant für handgemachte Countrymusik, die über Generationen hinweg für beste Partystimmung, Radiohits, TV-Auftritte sowie volle Konzertsäle gesorgt hat. Auf Produkten wie Autos, Maschinen oder Elektrogeräten prangt es, das Qualitätssiegel Made in Germany, aber auch die Musik, das neue Album der Band trägt dieses Label. Die neue CD ist vollgestopft mit feinster, cooler Countrymusik, die die Geschichten des Alltags, die Liebe zur Heimat und den Freunden, in den zentralen Mittelpunkt stellen. Da ist das eigene Zuhause wichtiger als die Ferne. Gut, ein Urlaub ist schön, aber Daheim ist es genauso toll. Dies und viele andere (äusserst menschliche) Themen im Fokus des neuen Longplayers von Truck Stop.

Die neuen Alben der 14. Kalenderwoche 2017 im Überblick:

07. April: Pures Leben – Thomas Anders

07. April: Bonnie & Clyde – Fantasy

07. April: Das Blut so laut – City

07. April: Made in Germany – Truck Stop