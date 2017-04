Hot News // 6. April 2017

Große Freude bei Max Giesinger und seinem Label Sony Music. Wie der Sänger und Songschreiber aktuell auf seiner offiziellen Facebookseite verkündet, gab es Edelmetall für die Single „80 Millionen“ und Gold für „Wenn sie tanzt“. Giesinger: „Bam! Knapp ein Jahr nach Album-Release gab’s jetzt Platin für ’80 Millionen‘ und Gold für ‚Wenn sie tanzt‘. Unglaublich! Danke an das schönste Team der Welt!“

Mit Andy Borg auf Schlagerkreuzfahrt durch den Orient. TV-Premiere mit dem Entertainer und weiteren Topstars wie Olaf der Flipper, Anita & Alexandra Hofmann, Nik P. und Kristina Bach am 13. April auf GoldStar TV. Andy Borg ist zurück in seinem Metier! Er moderiert die sechzigminütige TV-Premiere „Stars auf hoher See – Unterwegs im Persischen Golf“ und erkundet am 13.04.17 ab 20.15 Uhr auf der musikalischen Reise die schönsten Ecken des Orients.

Adel Tawil wird mit KC Rebell und Summer Cem beim ECHO „Bis hier und noch weiter“ live vortragen. Am 07. April wird Adel Tawil bei ZDF Aspekte zu Gast sein. Dort präsentiert er seine tiefgehende Nummer „Gott steh mir bei“ und ist anschließend Teil der Gesprächsrunde. Thema: „500 Jahre Reformation“. Auch am kommenden Samstag ist Adel im TV zu sehen. In der „Schlag den Star“ tritt er mit der zu „Bis hier und noch weiter“ zeitgleich veröffentlichten Single „Ist da Jemand“ auf und beweist so im Triple seine Vielseitigkeit.

Sandro, der smarte Newcomer – u.a. kennt man ihn aus der RTL-Casting-Show „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“, mit der überaus facettenreichen Stimme, setzt mit seinem Debütalbum ein Ausrufezeichen und legt einen fulminanten Start hin: Sein neues Album „Verliebt“ steigt auf Anhieb auf Platz 5 in die offiziellen deutschen Albumcharts ein. Großartiger Start seiner Solokarriere! Man darf gespannt darauf sein, wie der charmante Jungstar in Zukunft die Schlagerszene aufmischen wird.

Alexa Feser in aller Munde: Der verlassene Frankfurter Hauptbahnhof bei Nacht, ein Klavier, die großartige Alexa Feser und Curse. So lautet die Erfolgsformel der aktuell veröffentlichten intimen Akustik-Session, bei der das Duo ihre aktuelle Single „Wunderfinder“ performt. Das Bahnsteigkonzert, aufgenommen zwischen 02.00 und 04.00 Uhr morgens, markiert zugleich die zweite Ausgabe der „Trainsome Sessions“, dem neuen Musik-Format von Warner Music Germany in Kooperation mit der Deutschen Bahn. „Wunderfinder“ ist Vorbote zum neuen Album „Zwischen den Sekunden“. In Kürze sendet der MDR außerdem die brandneue Dokumentation über Alexa Feser mit dem an die Single angelehnten Titel „Die Wunderfinderin“.

DJ Ötzi im Jahr 2018 in Deutschland auf Tour. Im Zuge seines neuen Hit-Albums „Von Herzen“ (Platz 11 in den offiziellen deutschen Charts) wird der Tiroler Partysänger nächstes Jahr auf große „Gipfeltreffen Tour“ gehen. Der Sänger freut sich schon total auf seine deutschen Fans. 11 Termine stehen bereits fest: Im Oktober 2018 geht es u.a. nach Berlin, Frankfurt, München, Leipzig, Dresden und Hamburg.