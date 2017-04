Joel Brandenstein mit „Emotionen“ direkt auf Platz 1

Joel Brandenstein katapultiert sich mit seinem Debütalbum Emotionen direkt auf Platz 1 der „Offiziellen Deutschen Album Charts“, ermittelt von GfK Entertainment. Damit zieht der Singer & Songwriter aus Ratingen an internationalen Größen wie Ed Sheeran oder der Kelly Family vorbei.

Einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von Joel Brandensteins Longplayer „Emotionen“ liefern die charismatischen Songs. Gefühlvolle, authentische Titel mit sensiblen, stimmigen Texten und einem minimalistischen Sound. Dies ist auch der Grund, weshalb sich sein Album mit deutschsprachiger Popmusik womöglich gegen die internationale Konkurrenz aus dem Elektronikbereich durchsetzen konnte.

„Ich bin einfach nur überwältigt von der positiven Resonanz meines Albums. Der Titel Emotionen liegt mir besonders am Herzen“, so der Sänger und Songschreiber. „Ich schöpfe in meinen Songs aus meinen Gefühlen und Erlebnissen, die ich gerne mit anderen Menschen teile. Dass ich jetzt ein so großartiges Feedback erhalte, zeigt mir, dass ich mit meiner Musik die Menschen erreichen konnte.“

Das Album ist prallgefüllt mit 12 gefühlvollen Songs, die Joel Brandenstein bereits im kommenden Mai auf seiner ersten Deutschlandtour präsentieren wird. Die Tour war bereits nach nur wenigen Tagen komplett ausverkauft und wird aufgrund der riesigen Nachfrage im Herbst 2017 in 19 Städten in Deutschland und Österreich fortgesetzt.

Joel Brandenstein – Emotionen: Das Album

Titel: Emotionen

Künstler: Joel Brandenstein

Veröffentlichungstermin: 31. März 2017

Label & Vertrieb: Starwatch Entertainment, Sony Music

Formate: CD & Digital

Genre: Pop

Trackliste: (Emotionen)

01. Immer nur Du

02. Zeitmaschine

03. Farbenmeer

04. Polaroid

05. Willkommen

06. Schwarzweiss

07. Einer liebt immer mehr

08. Fehlerfrei

09. Graue Stadt

10. Anker

11. Blindflug

12. Ebbe & Flut