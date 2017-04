Offizielle Deutsche Album Charts vom 7. April 2017

In dieser Woche steht mit Joel Brandenstein und seiner CD „Emotionen“ wieder ein deutschsingender Künstler an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album Charts (ermittelt von GfK Entertainment). Platz 1 für den Sänger und Songschreiber, der damit für jede Menge Emotionen in den Longplayer-Charts sorgt. Welche anderen deutschsingenden Künstler tummeln sich noch in den Charts? Erst auf Platz 8 finden wir mit Neueinsteiger Kurdo und seiner CD „Vision“ eine weitere Top-10-Platzierung. Das war’s diese Woche dann auch schon!

Die Plätze 11 bis 20 deutschsingender Künstler der „Offiziellen Deutschen Album Charts“ sehen wie folgt aus: Maxwell stürzt mit „Kohldampf“ von der 2 auf die 12. Kerstin Ott und ihr „Herzbewohner“-Album halten sich auch in der 18. Woche tapfer – diese Woche Platz 15. Neu auf Platz 16 steigt Disarstar mit „Minus x Minus = Plus“ ein. Die Hitsammlung „Glück ist leicht – Das Beste von 2006 – 2016“ von Roger Cicero von 10 auf die 17 und die Plätze 18, 19 und 20 gehören SDP mit „Die bunte Seite der Macht“, Klubbb3 mit „Jetzt geht’s richtig los!“ und Toxpack mit „Schall und Rausch“.

Top 10 – Alben (deutschsprachig, national)

01. Joel Brandenstein – Emotionen

02. Kurdo – Vision

03. Maxwell – Kohldampf

04. Kerstin Ott – Herzbewohner

05. Disarstar – Minus x Minus = Plus

06. Roger Cicero – Glück ist leicht: Das Beste von 2006 – 2016

07. SDP – Die bunte Seite der Macht

08. Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

09. Toxpack – Schall und Rausch

10. Philipp Poisel – Mein Amerika

Top 10 – Offizielle Deutsche Album Charts

01. Joel Brandenstein – Emotionen

02. Ed Sheeran – ÷

03. The Kelly Family – We Got Love

04. Depeche Mode – Spirit

05. Jamiroquai – Automaton

06. Soundtrack – Tohuwabohu Total

07. Bob Dylan – Triplicate

08. Kurdo – Vision

09. Arch Enemy – As The Stages Burn!

10. Rag’n’Bone Man – Human

