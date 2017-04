Hot News // 9. April 2017

NDR Talk Show – Helene Fischer Spezial am 19. Mai 2017 in der 795. Ausgabe der legendären Talk Show die von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert wird. Das ist einmalig und gab es so vorher noch nie. Nur ein Thema – Helene Fischer, in der NDR Talk Show. Die Sängerin wird exklusiv vier Titel ihres neuen Albums „Helene Fischer“ vorstellen. Ausserdem prominente Gäste, die allesamt etwas Besonderes mit Helene Fischer verbindet.

Im Europa Park Rust wurden die begehrten Radio Regenbogen Awards verliehen. Die wichtigsten Auszeichnungen deutschsingender Künstler erhielten: „Album des Jahres“ ging an Tim Bendzko (Immer noch Mensch). Der Award „Künstler National“ ging an Clueso (Neuanfang) und „Pop National“ an Silbermond (Leichtes Gepäck). „Comedy“ ging an Mario Barth und „Newcomer National“ wurde Max Giesinger (80 Millionen). Die Show moderierte Thomas Hermanns.

Neue Single’s: Mary Roos präsentiert mit „Ab jetzt nur noch Zugaben“ ein einzigartiges Album. Mit der daraus ausgekoppelten Single (Discozeitmaschine) gibt es eine rasende Fahrt zurück in die rauschenden 80er Jahre. Laura Wilde ist mit „Federleicht“ am start. Frisch, jung, spontan und immer einen Einsatz wert, so wollen wir uns mit ihr knallvergnügt in das erste frische Frühlings-Grün werfen. Leonard rettet uns mit „Krone richten und weitergeh’n“ auf unserem Weg aus jeder Stolperfalle und lässt uns gar königlich souverän in der Frühlingssonne erscheinen.