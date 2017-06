Helene Fischer singt beim DFB-Pokalfinale

Was in Amerika schon seit Jahrzehnten bei großen Sport-Events dazu gehört, hält nun auch vermehrt bei uns Einzug: Die Rede ist von Sängern und Sängerinnen die in den Halbzeitpausen die Zuschauer mit ihrer Musik beglücken. Beim diesjährigen DFB-Pokalfinale, welches von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund betritten wird, singt „Atemlos“-Sängerin Helene Fischer im Stadion in Berlin. Das Ganze gibt es „Live & in Farbe“ am Samstag ab 20.00 Uhr im Ersten (ARD). Welche Titel Helene Fischer in der Halbzeitpause singen wird, ist nicht bekannt. Ein Medley aus zwei Hits – sickerte durch, will die blonde Sängerin zum Besten geben. Lassen wir uns also überraschen.

Helene Fischer schwimmt gegenwärtig auf einer riesigen Erfolgswelle. Klar, sie ist omnipräsent in Radio & TV – aber auch ihr brandaktuelles Album (Helene Fischer) gehört zu den meistverkauften Alben der vergangenen 15 Jahre. Sogar in den United World Charts steht sie mit über 300.000 verkauften Einheiten auf Platz 2. Das ist wirklich schon bemerkenswert, wobei Helene’s Verkäufe nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezählt bzw. zum Verkauf angeboten wurden. Damit zählen die Zahlen umso mehr. Ihre Sangeskollegen verkaufen aber weltweit ihre Tonträger. Schon sehr beeindruckend das Ganze!

Helene Fischer – Das neue Album 2017

Titel: Helene Fischer (Deluxe Version)

Künstler: Helene Fischer

Veröffentlichungstermin: 12. Mai 2017

Label & Vertrieb: Polydor, Universal Music

Formate: CD, Vinyl & Digital

Tracks: 24

Genre: Schlager





Das Album ist in verschiedenen Versionen erhältlich:

Standard Album – CD mit 18 Songs und allen Songtexten

Deluxe Version – Doppel-CD mit 24 Songs und allen Songtexten

Limitierte Fanbox – 3er CD-Fanbox mit 24 Songs und allen Songtexten + Bonus-CD mit den 17 schönsten deutschen Duetten aus der Helene Fischer Show

Vinyl – 2er Vinyl mit 18 Songs und allen Songtexten + Download Gutschein für 18 Songs + 6 Bonustitel