Schlagerchampions im SWR

Am 7. Januar 2017 wurde live aus dem Velodrom in Berlin die Show Schlagerchampions – Das große Fest der Besten gesendet. 14 Tage später sendete das MDR Fernsehen eine Wiederholung der Show (mit sensationeller Einschaltquote) – am 25. Februar folgte eine Ausstrahlung beim NDR Fernsehen. Heute zieht der SWR nach und sendet ebenfalls ab 20.15 Uhr die damals von Florian Silbereisen moderierte Sendung als Wiederholung. Es erwartet den Zuschauer eine ultimative und spektakuläre Show mit den erfolgreichsten und beliebtesten Schlager-Stars des Jahres 2016, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben.

Die Gästeliste der Schlagerchampionsshow: Andrea Berg, Roland Kaiser, Christin Stark, Nana Mouskouri, Vanessa Mai, Maite Kelly, Beatrice Egli, Alvaro Soler, Franziska Wiese, Fantasy, D’Artagnan, Sarah Jane Scott, Vincent Gross sowie Voxxclub, Klubbb3 und viele andere mehr. Große Stars zu Gast bei „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“. Die Musikshow für die ganze Familie im SWR Fernsehen.

Schlagerchampions – Das große Fest der Besten: Das Album

Natürlich gibt es auch ein Doppelalbum zur Schlagerchampions-TV-Show, das die Hits und Stars des Jahres vereint: So gibt es unter anderen die aktuellen Hits von Andrea Berg (Diese Nacht ist jede Sünde wert), Andreas Gabalier (Hulapalu), Vanessa Mai (Ich sterb‘ für Dich), Maite Kelly (Sieben Leben für Dich), Klubbb3 (Du schaffst das schon), Roland Kaiser (Kein Problem), DJ Ötzi & Nik P. (Geboren um Dich zu lieben), Voxxclub (Geiles Himmelblau), Matthias Reim (Das Lied), Ute Freudenberg & Christian Lais (Warmer Regen), Fantasy (Wenn Du mir in die Augen schaust), Roland Kaiser & Maite Kelly (Warum hast Du nicht nein gesagt), Beatrice Egli (Kick im Augenblick), Bernhard Brink (Von hier bis zur Unendlichkeit) und Nicole (Wir seh’n uns im Himmel) zu hören.

Titel: Schlagerchampions – Das große Fest der Besten

Künstler: Verschiedene Interpreten

Veröffentlichungstermin: 6. Januar 2017

Label & Vertrieb: Sony Music

Formate: Doppel-CD & Digital

Tracks: 38

Genre: Schlager





Sendedaten: „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ mit Florian Silbereisen und den Stars des Jahres. Am Samstag, den 27. Mai 2017, ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.