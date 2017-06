Hot News // 20. Juni 2017

Aus „Ein bisschen Spaß muss sein“ (1972), wurde eine 45 Jahre andauernde Schlager- und Partykarriere, die allerdings schon im Jahr 1958 mit seinem ersten Schlagersong begann. Am 7. Juni feierte Roberto Blanco seinen 80. Geburtstag und gibt wie gewohnt nochmal so richtig Gas. „Eina geht noch rein“ ist ein Vorbote auf sein neues Album, das Ende 2017 erscheinen und voraussichtlich sehr poppig und zeitgemäß klingen soll. Nicht nur das Roberto ein neues Album mit Hilfe seines neuen Produzenten Al Walser aufnimmt, er wird auch bei zahlreichen Events und im TV für tolle Partystimmung sorgen.

Howard Carpendale mit neuer Single am Start. „Wenn nicht wir“ (VÖ: am 16. Juni) kündigt das gleichnamige neue Album an, das am 6. Oktober 2017 u.a. als limitierte Fan-Edition erscheint und ab sofort vorbestellbar ist. Beide Songs – Howard singt zusammen mit Gregor Meyle „Fremde oder Freunde“ (sang Carpendale bereits 1976) und „Wenn nicht wir“ werden in der VOX-Ausstrahlung von „Meylensteine“ am 20. Juni ab 22.55 Uhr im TV zu sehen sein.

Eva Luginger veröffentlicht „Unzertrennlich“. Das dritte Studioalbum zeigt die Niederbayerin ganz ehrlich, privat und voller Lebensfreude. Die Liebe ist das wiederkehrende Thema der poppigen und tanzbaren Schlagerhits des neuen Silberlings. Eva Luginger liebt und lebt den Schlager – das beweist nicht zuletzt ihr schon zum wiederholten Male eigenes Schlagerfestival in Velden. Und auch das ist nur ein Zwischenschritt innerhalb der großartigen und stetigen Entwicklung der vielseitigen Künstlerin, die keine Herausforderung scheut, um das tun zu können, was sie liebt: „Unzertrennlich“ ist ab dem 14. Juli 2017 im Handel erhältlich.

Markus nimmt sich die „Zeit zu fliegen“. Sein Name ist quasi Programm: Markus, Superstar der Neuen Deutschen Welle und bis heute erfolgreicher Sänger, will – getreu seiner legendären Hymne (Ich will Spaß), Gas geben und eben Spaß haben. Bei aller Leichtigkeit und den herrlichen charismatischen Augenzwinker-Momenten besitzt die Musik von Markus dennoch immer Substanz. Zu der in bemerkenswert großer musikalischer Bandbreite vorliegenden Musiktiteln, die Markus nicht erst seit dem letztveröffentlichten Album „Sternenmeer“ veröffentlicht, gesellt sich nun eine neue Single hinzu: „Zeit zu fliegen“ ist der musikalische Vorbote für das neue gleichnamige Album.

Der Mannheimer Julian Philipp David veröffentlicht neue Single „Solange er schreibt“. Vom Aufwachsen auf dem Dorf, dem Großwerden als Scheidungskind und der Flucht in die Musik: Julian Philipp David begibt sich mit seiner neuen Single „Solange er schreibt“ in der ihm eigenen, nonchalanten Art auf einen lyrischen Streifzug durch seine Jugend in einem kleinem Dorf, neben einer ebenso kleinen Großstadt. Dorthin, wo alles begann und der häufigste Berufswunsch oft nur „Hauptsache 18“ war.

Angela Novotny besingt das „Festival d’amour“. Der Sommer ist da und die Natur blüht und sprießt, ebenso erwachen bei den Menschen die Gefühle der Liebe. Das Festival der Liebe hat bei uns Menschen dieses Jahr wieder begonnen. Angela Novotny besingt in ihrer aktuellen Single dieses einmalige Gefühl. Die Musik schrieben Francesco Bruletti und Michael Zai. Den Text Francesco Bruletti, der diesen tollen Song auch produzierte. Frischer Samba-Rythmus, moderner Sound eine Geschichte von Liebe und Leidenschaft und die besondere Stimme von Angela Novotny sind als hervorragender spritziger Cocktail, eine ideale Begleitung auf dem Tanzparkett.

Nachdem im Februar ihr Debüt „Flimmern“ erschien, legt die Berliner Sängerin Louka nun mit ihrer neuen Single „Vorübergehen“ nach. Wie auch schon zu ihren der EP entstammenden Songs „Wann immer“ und „Outro“ gibt es mit der Spiegelsaal Session eine tolle optische Untermalung des neuen Tracks. Das Video ist vergangenen Freitag, den 9. Juni 2017, zum Release der Single erschienen. Noch in diesem Jahr erscheint das Debütalbum. In den 12 Songs singt sie über Begegnungen, Liebe, Trennungen, Freundschaften, Identitätsfindung und Erlebnisse im wunderbaren Königreich der Träume.