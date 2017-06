Neue CDs // 25. Kalenderwoche: 19.06. – 25.06.2017

Rap, Soul und Pop, Straße und Konzerthalle, Berliner Schnauze und gnadenlos emotional: Amanda ist eine Frau der vermeintlichen Gegensätze und gerade deshalb eine einzigartige Künstlerin die sich mit ihrem aktuellen Album Karussell komplett neu erfunden hat. Sie ist auf ihrem neuen Silberling emotional und nahbar, aber auch stark und selbstbestimmt. Sie singt und rappt über Verlust, Liebe, Hoffnung und diese Momente im Leben, in denen man erst einmal alles hinschmeißen muss, bevor man etwas Neues beginnen kann. Die musikalische Essenz aus den letzten zehn Jahren ihres Lebens. Ein Teil dieses Reifeprozesses war es auch, musikalisch auf die deutsche Sprache umzusteigen. Amanda hat keine Angst mehr davor, zu sehr zu klingen wie andere. Sie weiß jetzt, wer sie ist.

Ben Zucker mischt die Szene mit neuem Album Na und?! auf. Seine Geschichten sind mitten aus dem Leben, handeln von Beziehungen, aber auch Trennungen, von Familienbindungen, Freundschaften und der Heimat. Zucker: „Es ist jetzt nicht jeder Song eine Story aus meinem Leben, aber ich lasse mich von Menschen inspirieren, denen ich begegne. So geh ich durchs Leben – Augen auf und durch.“ Er deutet auf seinen Arm: „Mit dem Album ist es wie mit Tattoos: Drauf kommt nur, was mich nicht mehr loslässt.“ Die Mischung aus Rock und Pop, gepaart mit seiner außergewöhnlichen Stimme und mitreißenden Texten, ist erfrischend direkt und berührend zugleich. Ob Ballade oder Up-Tempo-Song, es sind viele verschiedene Facetten, die Ben Zucker auf seinem Debütalbum präsentiert.

Grazia & Jay veröffentlichen mit Il Numero Due ihr zweites Studioalbum. In Szene gesetzt wurde der Longplayer von Stefan Pössnicker und Armin Pertl. Entstanden sind 12 deutschsprachige und extrem hitverdächtige Schlager. Dank der gebürtigen Italienerin Grazia ist das neue Album stets mit einer ordentlichen Prise Dolce Vita gewürzt. Mentale Rettungsinseln wie Urlaub, Strand und Chill Out stehen im Mittelpunkt des Albums. Das heißt auch, die CD hilft, den Entspannungs- und Wohlfühlfaktor ein bis drei Stufen ohne anstrengung anzuheben. Eine großartige CD, die den Sommer (Urlaub) musikalisch einläutet.



in neuem Gewand: Zweisprachig, mit internationalem Sound und einem Staraufgebot an Musikern, die an der Entstehung von Holodeck mitwirkten. Weltoffen und bodenständig zugleich, stark und zerbrechlich. Eine Frau, die immer noch gerne träumt, die aber auch zweifelt und hadert. Das neue Album ist voller musikalischer Überraschungen: Die meisten ihrer neuen Songs schrieb Claudia Koreck diesmal auf bairisch und, man höre und staune auf in englisch. Das ist keineswegs ungewöhnlich, war doch ihre ursprüngliche Musiksprache englisch. Da bekanntlich jeder Sprache ein eigener Klang innewohnt, wundert es nicht, dass die englischen Songs ein völlig anderes Flair entfalten. Die Phrasierung der englischen Texte geben den Songs eine ganz neue Richtung, einen internationalen Sound. Wüsste man nicht, dass die Stimme der gebürtigen Südbayerin gehört, könnte man sie problemlos im Singer-Songwriter-Paradies Kalifornien verorten. Klasse Album – undbedingt reinhören!

Er ist wieder da – und das frischer und stärker als je zuvor: Semino Rossi, der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der vergangenen 15 Jahre, präsentiert sein neues Album Ein Teil von mir. Das Motto der CD ist klar, es steht für Musik, Heimat und Familie. Das sind die drei wichtigsten Elemente in Semino Rossis Leben. Ein Song auf dem Album der alle drei vereint, ist „Zuhaus ist da, wo man dich liebt“. Ein wunderschönes musikalisches Statement zu Werten, Wurzeln und Lebenswegen. Traumhafte Balladen wurden ihm ebenso auf den Leib geschrieben wie tanzbare Schlager-Fox-Titel. Autoren wie Maite Kelly, Oliver Lukas und Tobias Reitz erdachten zeitlose, ergreifende und höchst eingängige Lieder, die zu großem Teil jede Menge Hit-Potential vorzuweisen haben. Semino Rossis neues Album „Ein Teil von mir“ inklusive der Airplay-Hit-Single „Wir sind im Herzen jung“ gehört zu den stärksten Produktionen seiner Karriere. Ein hervorragendes Album!

Die neuen Alben der 25. Kalenderwoche 2017 im Überblick:

