Bernhard Brink: Ein Schlagertitan redet Klartext

„Traurig finde ich, dass viele öffentlich-rechtliche Sender – ich nehme mal die ganz Großen – fünf Kanäle haben und auf keinem läuft ein aktueller Schlager. Das ist für mich eine falsche Entwicklung in meinen Augen – erst recht angesichts der demografischen Entwicklung. 60 Prozent der Menschen in Deutschland sind über 50 Jahre alt. Der Erfolg von Helene Fischer kommt nicht von ungefähr. Sie ist der größte Star, den es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegeben hat. Internationale Stars haben zur Zeit keine Chance gegen Helene Fischer. Insofern ist es traurig, dass viele Sender den modernen Schlager im Programm nicht anbieten – es täte keinem weh, diese Musik mit ins Programm einzubinden. Diese Entwicklung macht mich nach 45 Jahren ein wenig traurig.“

Schlagertitan Bernhard Brink hat die nötigen „Eier“ in der Hose: Nur wenige seiner Kollegen haben den Mut, sich öffentlich entsprechend zu äußern, auch wenn fast die ganze Szene seiner Meinung ist. Matthias Reim hat erst künstlich beklagt, im Schlager gäbe es „keine Männer mehr“. Brink ist „Manns genug“, diesen Missstand öffentlich anzuprangern. Bei einer WDR4-Schlagerparade vor ein paar Jahren hatte sich Michelle ähnlich geäußert – Frau hat halt auch Mut!

Um so erfreulicher, dass Bernhard Brink bei HR4 recht deutlich wurde, wobei man den Sender loben muss, dass er diese Meinungsäußerung zugelassen hat und sogar bei der Verlinkung explizit zitiert hat. Vielleicht schließen sich gerade etablierte Stars dem guten Vorbild Bernhard Brinks an, weil die Situation hinsichtlich deutscher Schlager im Radio beispielsweise im bevölkerungsreichen Westen Deutschlands wirklich hanebüchen ist.

Quelle: HR4 (Podcast)