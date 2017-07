Deutschsprachige Neuerscheinungen: 7. Juli 2017

In dieser Woche gibt es u.a. neue Alben von den Calimeros, Faber, Andreas Dorau, Artefuckt und Björn Landberg. Neue Singles gibt es u.a. von den Toten Hosen und Bella Vista. Schauen wir mal genauer hin.

01. Calimeros – Aloha

Der Schweizer Roland Eberhardt gründete mit einigen Kumpels 1976 eine Unterhaltungsmusik-Band namens „Calimeros“. Nachdem man über mehrere Jahre Erfahrungen als Liveband gesammelt hatte, erschien 1983 das erste Album der Gruppe. Seit 1985 ist die Gruppe regelmäßig mit ihren CD-Veröffentlichungen in den Schweizer Charts vertreten. Seit einiger Zeit hat das Trio auch in Deutschland großen Erfolg. Mit „Sommersehnsucht“ (Top 5) und „Schiff Ahoi“ (Top 3) konnte man in den beiden letzten Jahren gute Verkaufszahlen erreichen. Nach dem kürzlich erfolgreich absolvierten Jubiläumskonzert „40 Jahre“ bleiben die Schweizer Jungs sich mit „Aloha“ treu und erzählen Geschichten, mit denen man dem Alltag entfliehen kann.

02. Faber – Sei ein Faber im Wind

Der Schweizer Julian Pollina ist der Sohn des italienischen Liedermachers Pippo Pollina. Da er (unter dem Namen „Faber“) vornehmlich allein mit seiner Gitarre auftritt, wird er gerne in die Schublade „Singer/Songwriter“ gesteckt, was er selber nicht so gerne hört – er selbst definiert seine Musik als „Akustik Punk für Mädchen“. In der Tat hat Faber im Feuilleton (Zeit-Online) schon für Aufsehen gesorgt. Im Titelstück seines Albums heißt es nämlich: „Und jeder Jäger träumt von einem Reh / Jeder Winter träumt vom Schnee / Jede Theke träumt von einem Bier / Warum, du Nutte, träumst du nicht von mir?“. Das ist in Zeiten von „Keine Maschine / 80-Millionen“-Liedermachern fürwahr eine ungewöhnliche Wortwahl. Weitere imposante Textzitate liefert die Plattenfirma: „Faber singt „ficken“ und „blasen“, er nennt einen Song „Brüstebeinearschgesicht“ und lässt die Protagonistin „im Stehen pissen“.“ Der Interpret stellt seine CD auch im Rahmen einer ausgedehnten Tour durch Deutschland und die Schweiz vor.

03. Andreas Dorau – Die Liebe und der Ärger der Anderen

Im zarten Alter von 18 Jahren, in Zeiten des Höhepunkts der Neuen Deutschen Welle, hatte Andreas Dorau seinen ersten und bislang größten Erfolg – unter dem Namen „Die Doraus und die Marinas“ veröffentlichte man den bis heute bekannten Song „Fred vom Jupiter“. Damit schaffte er es in die Top-25 der deutschen Singlecharts – ein Kunststück, das ihm mit keinem seiner bislang neun Alben gelang. Mit Album Nummer zehn, mit nunmehr 53 Jahren, soll dieses Kunststück gelingen – und dazu werden schwere Geschütze aufgefahren. Die Plattenfirma kommuniziert: „Es wurden alle Maßnahmen getroffen, damit nichts mehr schiefgehen kann: Vom exzellenten Songwriting über die edle Deluxe-Box bis zu renommierten Hit-Produzenten.“ Die Deluxe-Box enthält u. a. die „schwarze Kassette“ mit bislang unveröffentlichtem Dorau Material. Zwei „Pre-Charts-Parties“ am 7. Juli in Berlin und am 13. Juli in Hamburg sollen dafür sorgen, dass nichts schief geht.

04. Björn Landberg – Herztöne

Vor zwei Jahren veröffentlichte der damals 35-jährige Musicalsänger Björn Landberg sein Debutalbum als Solointerpret. Als „deutscher George Clooney“ sorgte er damals für viel Aufmerksamkeit, u. a. durfte er in Florian Silbereisens TV-Show auftreten. Zwei Jahre, nachdem sein erstes Album bei Electrola erschien, veröffentlicht er nun auf eigenem Label seine zweite Veröffentlichung namens „Herztöne“. Landberg findet die Idee interessant, dass Herztöne unterschiedlicher Ausprägung den Menschen von Geburt an bis zum Tod begleiten. Dreizehn neue Songs – teilweise tanzbare Uptemponummern, teilweise Balladen – beinhaltet das Album. Mit „Wenn es am schönsten ist“ wurde vorab eine Single ausgekoppelt.

05. Sondaschule – Schere, Stein, Papier

Bereits 1999 wurde in Mülheim-Styrum die Band Sondaschule als Ska-Punk-Band gegründet. Ihren Namen hat die Band bewusst gewählt – man wollte sich nicht der Frage stellen muss, ob man stilistisch eher in Richtung „Old School“ oder „New School“ bewege – da hat man einfach seine eigene Schublade, eben „Sondaschule“, gewählt. Der Erfolg ließ lange auf sich warten, allerdings schaffte es das letzte Album der Jungs in die Top-10 der Albumcharts. Zum 15-jährigen Jubiläum der Band, das im September mit einem großen Konzert in Oberhausen gefeiert wird, gibt es nun ein neues Album mit etwas politischeren und ernsthafteren Themen. Der Ltd. Boxedition liegt u.a. eine DVD und ein T-Shirt in Größe „L“ bei.

06. Artefuckt – Manifest

Ihr Albumdebüt gibt die Niederrheiner Band Artefuckt. Deren Kopf André Donay hat vor 10 Jahren Songs wie „Endlose Räume“ geschrieben und auf einem Computer gespeichert – nachdem der PC gestohlen wurde, hat er seine musikalischen Aktivitäten erst einmal auf Eis gelegt. Vor ca. zwei Jahren hat sich Donay mit alten Freunden zusammengetan, um das musikalische Projekt doch noch anzustoßen – fertig war die Band „Artefuckt“, deren Markenzeichen laut Plattenfirma druckvolle Gitarren, eine ausdrucksstarke Stimme und krachende Melodien sind, die zwischen Punkrock und klassischem Deutschrock rangieren.“

07. Capo – Alles auf Rot

„Es bleibt in der Familie“ – wie sein Bruder „Haftbefehl“, ist auch Capo unter die Rapper gegangen. Nachdem er musikalisch zu Beginn seiner Karriere seinem Bruder mit aggressiven Texten nacheiferte, war er bei seinem Debutalbum „Hallo Monaco“ eher poplastig. Mit „Alles auf rot“ geht es nun wieder etwas mehr zur Sache, worauf auch die ersten Singles „Mainhatten City Gang“, „Lambo Diablo GT“ und „GGNIMG“ (steht für „Ganz ganz normal in meiner Gegend“) hindeuten. Neben anderen ist auch der große Bruder Haftbefehl als Gast auf dem Album vertreten.

08. DCVDNS – Der erste tighte Weiße

Der Saarländische Rapper DCVDNS entspricht nicht dem Klischee, das seine Kollegen oftmals vermitteln – er punktet durchaus auch mit Humor, legt andrerseits offensichtlich nicht übermäßig viel Wert auf sein Äußeres. Allein über seinen Namen streut er selber alternative Gerüchte – hieß es ursprünglich, die Abkürzung stehe für „Der Coole von der neuen Schule“, ist die aktuelle Version laut Wikipedia die, dass das eine Abkürzung seines bürgerlichen Namens sei: Dominik Christoph von der Nordsee (es ist ja allgemein bekannt, dass das Saarland an die Nordsee grenzt). Mit dem Album „Der Wolf im Schafspelz“ schaffte er es 2013 in die Top 15 der Charts. Mit neuer Plattenfirma im Rücken, greift er nun noch einmal an und beklagt im Titelsong, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt: „Deutsche Rapper mussten Ausländer sein, deshalb wollte niemand an mich glauben.“ Besonders interessant dürfte Track 9 des Albums sein: „Goldene Rolex am Schwanz“ – klingt viel versprechend. Natürlich ist die Neuerscheinung auch als „Boxset“ erhältlich.

09. Silla – Blockchef

In seiner Tätigkeit als Rapper nennt sich der Berliner Martin Schulze inzwischen Silla, früher war er als Godsilla unterwegs. Auch eine Biografie hat „Deutschlands stärkster Rapper“ (so wird er angeblich von Spiegel-TV gesehen) hingelegt – Titel: „Vom Alk zum Hulk“ – Hintergrund ist, dass Silla sich von seiner Alkoholsucht befreien konnte, wobei Fitness-Training eine große Hilfe war. Das gleichnamige Album schaffte es in die Top-5 der Charts. – Laut der Webseite „rapupdate.de“ sei der Rapper vor ein paar Wochen festgenommen worden sein, er sei aber wieder auf freiem Fuß. Zu allem Überfluss hat sich seine Frau Miss Silla von ihm getrennt. Trotzdem sieht er sich auf seinem Album als „Blockchef“. Wie es sich gehört, ist das Album als Ltd. Fan Ed. erhältlich – u. a. inklusive einer Sonnenbrille.

10. Vollgas Tirol – Der Held von Tirol

Bereits seit 2013 war ein aus Fabian Schweinberger und Markus Gschösser bestehende Duo als Unterhaltungsduo erfolgreich aktiv. Man beschloss, sich auf professionelle Beine zu stellen und tat sich mit Christian Lanthaler zusammen, um das Trio „Vollgas Tirol“ zu gründen. Mit „Der Held von Tirol“ liegt nun das Debutalbum der ambitionierten volkstümlichen Band vor.

11. Steiraseitn – Streifzug: 10 Jahre

Aus der Steiermark stammt die 2008 gegründete Band Steiraseitn, deren „Chef“ eine Frau ist. Sängerin Manuela Schreymayer hat ihre Jungs im Griff. Einen Streifzug durch die Karriere der Band bietet das aktuelle gleichnamige Album. Echte steirische Volksmusik, aber auch Schlager, Austropop und rockige Klänge zählen zum Repertoire der österreichischen Band, die sich insbesondere auch als Live-Gruppe versteht.

12. Die Toten Hosen – Wannsee (Single)

Mit „Unter den Wolken“ haben die Toten Hosen aus ihrem Nummer-1-Album „Laune der Natur“ einen eher nachdenklichen Song ausgekoppelt. Der im Reggaesound gehaltene „Wannsee“-Song („Wannsee – wann seh ich Dich endlich wieder?“) hat das Zeug, zum Sommerhit zu werden. Mit „Gott vergibt“ und „Hölle der Löwin“ finden sich auf der Maxi-CD zwei weitere bislang unveröffentlichte Tracks.

13. Bella Vista – Wenn die Sonne erwacht in den Bergen (Single)

Das Schlagerduo Adam und Eve hatte vor 45 Jahren mit „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“ einen großen Erfolg. Auch Jahrzehnte später ist der Titel nicht vergessen – Grund genug für das Duo BellaVista, sich des Klassikers neu anzunehmen – optisch wie musikalisch erinnern Petra und Thomas ja durchaus an Adam und Eve. Zum 25-jährigen Jubiläum BellaVistas haben sich die beiden mit ihrem „Entdecker“ Peter Sebastian zusammengetan und eine neue moderne Version des beliebten Oldies aufgenommen, die nun als Download-Single erhältlich ist.

14. Mandy Schwarz – Du bist mein Liebeshauptgewinn (Single)

Die in Dresden wohnhafte Mandy Schwarz ist schon seit vielen Jahren musikalisch unterwegs. Unter anderem ist sie erfolgreich als Andrea Berg-Double und innerhalb der „ABBA Girls“-Show. Auch als Vocal-Coach konnte die Mutter zweier Töchter Erfahrungen sammeln. Nun startet sie mit einem eigenen neuen Schlager durch: „Du bist mein Liebeshauptgewinn“, in dem es darum geht, dass nicht materielle Dinge im Fokus stehen sollten, sondern eben der „richtige Partner an der Seite“ – eben der „Liebeshauptgewinn“.

