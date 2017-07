Deutschsprachige Neuerscheinungen: 21. Juli 2017

In dieser Woche stellen wir neben Musikalben – u.a. von Sarah Jane Scott, Andrea Berg, Stefanie Hertel, Gestört aber Geil und Haudegen, auch die neue Single von Neon und die Live-CD von Markus Krebs vor.

01. Sarah Jane Scott – So viel

Künstler: Sarah Jane Scott

Titel: So viel

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Ariola

Vertrieb: Sony Music

Bestellen: Amazon & JPC

Vor nunmehr sieben Jahren zog die quirlige Amerikanerin Sarah Jane Scott aus den USA nach Deutschland zu ihrem Freund Cecil Remmler. Damit alles in der Familie bleibt, ist Papa Stephan Remmler auch gleich der Produzent Sarah Janes. Remmler hat auch den überwiegenden Teil der neuen Songs des Fräuleinwunders komponiert. Schon mit ihrer Debut-CD „Ich schau Dir in die Augen“ hatte Sarah einen bemerkenswerten Erfolg. Ihre Lieder stellte sie Anfang des Jahres erstmals auch bei einer großen Tournee vor, bei der sie von Florian Silbereisen angesagt wurde. Mit „So viel“ bleibt Sarah Jane ihrem unbekümmerten modernen Schlager-Stil treu. Den Opener des Albums präsentierte sie bei der MDR-Show „Schlager des Sommers“ – „Super, dass es so was gibt“ und wurde auch als erste Singleauskopplung gewählt. Weitere hitverdächtige Songs wie „Du bist die Tränen nicht wert“ finden sich auf Sarahs zweitem Album. Ein besonderes Schmankerl ist sicher die Neuaufnahme des im Original von ihrem Produzenten Stephan Remmler gesungenen Hits „Vogel der Nacht“.

02. Andrea Berg – Gefühle (Premiumversion)

Künstler: Andrea Berg

Titel: Gefühle (Premiumversion)

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Bestellen: Amazon & JPC

Im Jahr 1995 erschien Andrea Bergs zweites Album „Gefühle“ bei der Plattenfirma von Jack White. Damals hat es die CD noch nicht in die Charts geschafft. „Gefühle“ erschien dann in diversen Neuauflagen. Eine Neuauflage von 2004 sorgte dafür, dass das Album es doch noch in die Charts schaffte – es reichte immerhin für die Top-20. Die Plattenfirma Telamo bringt das Album nun in einer weiteren Ausgabe, der „Premiumversion“, als Doppel-CD auf den Markt. Auf CD 1 findet sich das aus 10 Songs bestehende „normale“ Album, auf CD 2 sind vier Remixes bzw. Medleys enthalten.

03. Stefanie Hertel – Freunde für’s Leben

Künstler: Stefanie Hertel

Titel: Freunde fürs Leben

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Bestellen: Amazon & JPC

Schon als vierjähriges Kind stand Stefanie Hertel auf der Bühne und nahm im Kindesalter siegreich beim Grand Prix der Volksmusik teil. Seitdem ist sie aus der deutschen Showszene weder als Sängerin noch als Moderatorin wegzudenken. Die sehr attraktive Vogtländerin machte kürzlich von sich reden, indem sie auf ihrer Facebookseite die Menschen aufforderte, mit dem Jammern aufzuhören. Auf ihrem Album „Freunde für’s Leben“ sind nun bemerkenswerte Duette enthalten – beispielsweise singt Stefanie mit Markus im Duett „Kleine Taschenlampe brenn'“ und mit Truck Stop den Country-Klassiker „Jolene“. Ein besonderes Schmankerl ist Stefanies Duett mit ihrem Mann Lanny Lanner, mit dem sie in englischer Sprache den zweitplatzierten Eurovisionssong „Calm After The Storm“ aufgenommen hat.

04. Pat – Unbesiegbar: Das Beste

Künstler: Pat

Titel: Unbesiegbar (Das Beste)

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Bestellen: Amazon & JPC

Der Sauerländer Sänger Patrick Linneborn ist seit einigen Jahren unter dem Künstlernamen „Pat“ aktiv. 2014 gewann er in Krefeld den von RTL-West ausgelobten Preis „Schlagerhoffnung“. 2016 und 2017 wurde ihm der „Ballermann-Award“ verliehen. Seit 2013 ist Pat bei der Plattenfirma Telamo unter Vertrag, dort erschien 2014 sein Debütalbum „Absolut Pat“. Auf „Unbesiegbar – Das Beste“ sind nun gleich 22 Tracks enthalten – Hits wie „Wenn Du da bist“ und „Drei Millionen Wünsche“ dürfen da nicht fehlen.

05. Telamo – Best Of-Reihe „Das Beste – 15 Hits“

Die rührige Plattenfirma Telamo ist u.a. für ihre „kreativen“ Compilations bekannt. Nun gibt es eine neue „Best Of“-Reihe, bei der jeweils 15 offensichtlich eher willkürlich ausgesuchte Schlager zu einer CD zusammengefasst werden. Auf diese Art und Weise erscheint tatsächlich einen Tag nach Andrea Jürgens‘ Tod bereits das erste posthum erschienene Album. Weitere Künstler, denen jeweils eine CD gewidmet wurden, sind Roland Kaiser, Vicky Leandros, Nicole, Truck Stop, Olaf Berger, Ireen Sheer, Costa Cordalis, Jörg Bausch, G.G. Anderson, die Calimeros und Markus.

06. Gestört aber geil – #Zwei

Künstler: Gestört aber Geil

Titel: #Zwei

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Kontor Records

Vertrieb: Edel

Bestellen: Amazon & JPC

Die beiden DJs Marcel Stephan und Nico Wendel lernten sich in einer Discothek in Sachsen-Anhalt kennen und bemerkten, dass sie vom Musikstil her gut zusammenpassten. 2012 hatten sie ihren Durchbruch beim Sputnik Springbreak-Festival. Mit ihrer Masche, melodiöse, geradezu schlagereske Melodien mit Deephouse-Klängen zu kombinieren, schlich sich ein großer Erfolg ein. 2015 hatten sie mit „Unter meiner Haut“ einen ersten großen Hit, der es in die Top-6 der deutschen Single-Charts schaffte. Ihr Debutalbum schoss Anfang 2016 auf Platz 2 der Album-Charts und hielt sich weit über 30 Wochen in der Hitliste. Mit „#ZWEI“ liegt nun die zweite CD des DJ-Duos vor. Zwei Songs daraus, „Millionen Farben“ und „Wohin willst Du“ sind bereits zu Hits geworden. Der deutschen Sprache bleiben die Jungs grundsätzlich treu, allerdings sind vereinzelt auch englischsprachige Tracks auf dem Album zu finden.

07. Haudegen – Blut, Schweiß, Tränen

Die beiden Ostberliner Musiker Hagen Stoll und Sven Gillert taten sich 2010 unter dem Namen Haudegen zusammen. Nachdem sie vorher eher mit Rapmusik unterwegs waren, widmeten sie sich fortan der melodischen Rockmusik und hatten damit großen Erfolg. Die bislang erschienenen Studioalben kamen allesamt in die Top-10. Auch ihre Konzerte werden gut besucht – wobei man aufpassen muss, nicht spontan tätowiert vom Konzertbesuch zurückzukommen (das Bandlogo, ein geflügeltes Schwert, kann man sich bei Haudegen-Events stechen lassen). Ende letzten Jahres brachte das Duo das ungewöhnliche Album“Haudegen rocken Altberliner Melodien“. Auch das neue Produkt ist wieder ungewöhnlich – gleich drei CDs bringen die Jungs auf den Markt: „Blut“ steht für Kopf-Lieder von Haudegen, „Schweiß“ konzentriert sich auf das Herz und „Tränen“ auf die Seele. Der Fan kann wählen, ob er „nur“ einen (oder zwei) Aspekt(e) bedient wissen will, oder ob er sich die CDs im Set „Blut, Schweiß und Tränen“ zulegen möchte.

08. Azad – NXTLVL

Künstler: Azad

Titel: NXTLVL

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Bozz Music

Vertrieb: Groove Attack

Bestellen: Amazon & JPC

Der Rapper Azad wurde als Azad Azadpour in Frankfurt geboren, er hat kurdische Wurzeln und gilt als Gangstarapper. Mit „Prison Break Anthem (Ich glaub‘ an Dich)“ gelang ihm 2007 ein Nummer-Eins-Hit in Deutschland. Gemeinsam mit Adel Tawil sang er das Titellied der TV-Serie Prison Break. Sein letztes 2016 veröffentlichtes Album „Leben II“ schaffte es an die Spitze der Albumcharts. Die erste Single aus seinem achten Album wurde gemeinsam mit Kool Savas aufgenommen („Endgegner“). Ab September geht es mit dem neuen Programm auf Deutschlandtour. Selbstverständlich gibt es u.a. auch eine Fanbox zum Album, dem auch eine Baseball-Kappe beiliegt.

09. Markus Krebs – Permanent Panne (Live)

Künstler: Markus Krebs

Titel: Permanent Panne – Live

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Solis Music

Vertrieb: Sony Music

Bestellen: Amazon & JPC

2011 gewann Markus Krebs den Grand Prix. Okay, nicht den Eurovision Song Contest – aber immerhin den RTL-Comedy-Grand-Prix. Spätestens seitdem hat sich das Leben des gelernten Groß- und Außenhandelskaufmanns geändert. Sein aktuelles Programm „Permanent Panne“ präsentiert der Comedian nun als Livemitschnitt.

10. Max Richard Leßmann – Liebe in Zeiten der Follower

Künstler: Max Richard Leßmann

Titel: Liebe in Zeiten der Follower

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: Caroline

Vertrieb: Universal Music

Bestellen: Amazon & JPC

Max Richard Leßmann wurde als Sänger der Husumer Indie-Rock-Band Vierkanttretlager überregional bekannt. Auf seinem ersten Soloalbum spielt er Oden an das Leben und die Romantik. Leßmann selbst nennt seine Lieder „romantische Stimmungslieder und Gassenhauer“. Swing- und Chanson-Elemente sind seinem Debutalbum aber deutlich zu vernehmen. Mit „Spuren auf dem Mond“, „Ich wünschte“ und „Einen im Tee“ wurden bereits zwei Zwanziger-Jahre-angehauchte Songs vorab als Single veröffentlicht. Das Motto von Leßmann lautet „Make Romantica great again“. Seine Lieder stellt er u. a. als „Support“ bei der Tour der Sportfreunde Stiller vor.

11. Manuel Schmid – Deine Liebe und mein Lied

Künstler: Manuel Schmid

Titel: Deine Liebe und mein Lied (Live)

Erschienen: 21. Juli 2017

Format: CD

Label: A&O Records

Vertrieb: Edel

Bestellen: Amazon & JPC

Bereits im Alter von sieben Jahren begann Manuel Schmid mit dem Keyboardspiel, und mit 15 Jahren leitete er seine erste eigene Band. Schmid ist gelernter Toningenieur und seit 2012 auch Keyboarder der ehemaligen DDR-Band Stern-Combo Meißen. Im Sommer 2016 erschien das zweite Solo-Album des Musikers namens Seelenparadies. Am 19. November 2016 spielte er Lieder aus seinem eigenen Programm, aber auch Ost-Klassiker in der Commode am Steg in Gera. Unter anderem wurden Klassier von Karat und Silly zu Gehör gebracht. Der Mitschnitt des Konzerts liegt nun unter dem Titel „Deine Liebe und mein Lied“ als Album vor.

12. Neon – Ayo (Single)

Mit einer neuen sommerlichen Single ist das beliebte Ruhrpott-Duo Neon am Start. Alexander Scholz und Tom Marquardt schrieben den Jungs die neue Nummer auf den Leib. Die aktuelle Nummer ist ein Vorbote des zweiten Albums „2.0“, das die Jungs im November 2017 auf den Markt bringen werden. Am 4. November wird es eigens dazu in der Essener Weststadthalle eine große Releaseparty geben. Dann wird es sicher wie in „Ayo“ besungen wieder heißen: „Heute Nacht ist die Nacht unseres Lebens!“