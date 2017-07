Starnacht am Wörthersee live im MDR und ORF 2

Auch in diesem Jahr überträgt das MDR Fernsehen und zeitgleich ORF 2 die Starnacht am Wörthersee live im TV. Barbara Schöneberger und Alfons Haider begrüßen zum großen Open Air am Samstag, den 22. Juli ab 20.15 Uhr u.a. die Stars des deutschen Schlagers Andrea Berg, Semino Rossi, Ben Zucker, DJ Ötzi und Anita & Alexandra Hofmann sowie die internationalen Acts Sydney Youngblood und Melanie C.

Info: Semino Rossi singt Titel aus seinem neuen Album „Ein Teil von mir“ und Andrea Berg wird ebenfalls Titel ihres aktuellen Albums „Seelenbeben“ zum Besten geben. DJ Ötzi, Ben Zucker, Anita & Alexandra Hofmann, Julian Le Play, Flowrag, Nathan Trent, Norbert Schneider, Sydney Youngblood sowie Melanie C werden beim Open Air in Kärnten ebenfalls die Gäste bei allerbester Laune halten.

Sendedaten: Starnacht am Wörthersee, 20.15 Uhr, MDR, ORF 2 – 135 Min.