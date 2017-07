Daniela Alfinito – wieder stürmt sie die Charts!

Es klingt wie im Märchen: Eine Sängerin, die bei weitem nicht so präsent im Radio und TV ist wie ihre Kollegen, schießt mit ihrem neuen Album von Null direkt in die Top 5 der Albumcharts. Mit Sag mir, wo bist Du? platziert sich Daniela Alfinito direkt auf Platz 5 der „Offiziellen Deutschen Charts“ (ermittelt von GfK Entertainment) und zeigt äusserst eindrucksvoll, wie auch ohne Übersättigung medialer Dauerpräsenz in div. Talkshows, Werbesendungen und Dauerschleifen in Schlagershows, ein Album voll durchstarten kann. Klingt komisch? Ist aber so!

Einige Musikbegeisterte werden jetzt mit Recht fragen – Daniela Alfinito, wer ist das? Ihr Vater ist ein berühmter „Amigo“ – Bernd Ulrich. Ihr Onkel heißt Karl-Heinz Ulrich. Na, jetzt kommt Licht ins Dunkel, oder? Die Dame ist einerseits Tochter und anderseits Nichte des erfolgreichen Schlager-Duos „Amigos“. Seit 2008 veröffentlicht sie Alben und seit nahezu 15 Jahren begleitet die gelernte Altenpflegerin die Amigos auf ihren Tourneen. Damit ist klar, dass ein großer Teil „Amigos-Fans“ auch begeisterte Fans Daniela Alfinitos sind. So erklärt sich jetzt auch der Erfolg, den sie mit ihren Alben immer wieder in den Charts zu vermelden hat.

Ihre Plattenfirma Telamo schreibt über Alfinito: „Zeitgemäßer Schlager, Texte, die unter die Haut gehen, und eine Stimme, die für Gänsehaut sorgt – für all‘ das steht Daniela Alfinito!“ Stimmt, und die Musik klingt – dadurch das Papa Bernd die Songs schreibt und Amigo-Produzent Michael Dorth an den Reglern sitzt, wie die klassischen Alben der Amigos – vielleicht einen Hauch moderner!

In diesem Sinne: Wir gratulieren Daniela Alfinito zu ihrem großen Erfolg in den Charts und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Vielleicht (so hoffen wir doch) sehen und hören wir sie bald auch in den angesagten Shows im Radio und TV – wäre doch schön. Vor allem mit einer Top-5-Platzierung im Gepäck, oder?

Künstler: Daniela Alfinito

Titel: Sag mir, wo bist Du?

Erschienen: 14. Juli 2017

Format: CD

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Bestellen: Amazon & JPC