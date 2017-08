Schlagerparty im HR Fernsehen

Zum jährlichen Hessentag – und das ist schon Tradition, werden gerne Shows für das HR Fernsehen aufgezeichnet. So geschehen am 12. und 13. Juni 2017 in der Gastgeberstadt Rüsselsheim. Das hessische Fernsehen hatte zur Schlagerparty Nummer 12 ins Festzelt gerufen und Fans und Stars folgten dem Ruf. Gastgeber an den zwei Abenden waren Francine Jordi und Dieter Voss, die zahlreiche Schlagerstars begrüßten.

So gibt es am 3. August 2017, ab 20.15 Uhr im HR die „Schlagerparty“ u.a. mit Klubbb3, Maite Kelly, Mary Roos, Oonagh, Semino Rossi, Yared Dibaba, Isabel Varell, Julia Lindholm, Vincent Gross und Ben Zucker sowie Nik P. zu sehen. Bei der HR-Hessentags-Schlagerparty ist also für jeden Geschmack etwas dabei, das musikalische Spektrum reicht von gut gelaunt und schwungvoll bis hin zu romantisch und gefühlvoll. Und natürlich darf man gespannt sein, welche Geheimnisse die Stars beim Talk an der Bar dem sympathischen Moderatoren-Duo verraten werden.

Quelle: HR Fernsehen