Andrea Berg – Tour & Album im Herbst

Seit 25 Jahren steht Andrea Berg auf den Bühnen dieser Welt und hat mit ihren Alben, Singles und spektakulären Shows, hunderttausende Fans begeistert un Millionen CDs verkauft. Aus diesem Grund wird sie ihre großen Hits (die Fans haben gevotet und damit die Titelliste zusammengestellt) auf einem besonderen Best-Of-Album namens 25 Jahre Abenteuer Leben am 15. September veröffentlichen – und gut einen Monat später, im Oktober, auf „Hautnah-Tour“ gehen.

Es kommen also schöne „musikalische“ Zeiten auf die Fans der sympathischen Sängerin zu. Die großen Hits im neuen Sound und eine Tour, die Andrea Berg näher an ihre Fans bringen wird. „Hautnah“ wird es sein. Konzerte im Oktober, die Andrea und ihre Band in 10 ausgesuchten Städten und Hallen geben werden, bei denen sie wirklich ganz nah an ihren Fans ist. Eine intime Atmosphäre soll dabei entstehen – die Berg ganz nah, hautnah eben!

Andrea Berg – 25 Jahre Abenteuer Leben: Das Album

Titel: 25 Jahre Abenteuer Leben

Künstler: Andrea Berg

Veröffentlichungstermin: 15. September 2017

Label: Bergrecords

Vertrieb: Sony Music

Format: Doppel-CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 25





Andrea Berg: Oktober 2017 – „Hautnah“-Tour

16.10. – Leipzig

17.10. – Hamburg

19.10. – Wien

20.05. – München

22.10. – Stuttgart

23.10. – Frankfurt

25.10. – Siegen

26.10. – Bielefeld

27.10. – Berlin

28.10. – Dortmund

Tickets zur Tour gibt es hier: Andrea Berg: Oktober 2017