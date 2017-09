Hot News // 29. August 2017

Im Winter 1977 lernte die Breckerfelderin Gabriele Susanne Kerner den Gitarristen der Hagener Gruppe „The Stripes“ kennen, der ihr anbot, in der Band als Sängerin einzusteigen – sie nahm an. Fünf Jahre später wurde die Gruppe Nena gegründet. Im Mai 1982 wurde die Single „Nur geträumt“ veröffentlicht, am 17. August 1982 fand der legendäre Auftritt (im roten Ledermini) in Manfred Sexauers Musikladen statt. Das ist 35 Jahre her – passend dazu wird nun das 40-jährige (!) Bühnenjubiläum Nenas, die 1978 ihren ersten Auftritt absolvierte (hä, ähm), im ZDF gefeiert. Extra für den Anlass wurde Thomas Gottschalk von seinem ehemaligen Heimatsender angeheuert, die Moderation zu übernehmen. Hochkarätige Musikgäste wie Peter Maffay und Wolfgang Niedecken werden sich die Ehre geben. Die Sendung wird am 7. Oktober 2017 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Apropos 40-jähriges Jubiläum. Auf den Tag genau heute (29. August) vor 40 Jahren erschien die erste wirklich offizielle Verkaufshitparade. Vorher wurden die Charts vom Branchenfachblatt „Musikmarkt“ ermittelt, seit dem 29. August 1977 gibt es offizielle vom Bundesverband Musikindustrie in Auftrag gegebene deutsche Charts. Über Jahrzehnte hinweg ging es darum, wer die meisten Tonträger verkauft hat, die Ermittlung erfolgte langjährig über Media Control. Inzwischen werden die Charts von der GfK Entertainment ermittelt, wobei es ein umsatzbasiertes Ranking gibt, was ein Grund dafür sein dürfte, dass so genannte Fan-Editionen sich großer Beliebtheit erfreuen. Den Geburtstag der Charts feierte das ZDF übrigens im Rahmen der Show „Unsere größten Hits“ am 9. Juli 2016.

Ross Antony veröffentlicht neues Schlageralbum. Es trägt den verheißungsvollen Titel: „Aber bitte mit Schlager“. Mit diesem Slogan und natürlich im Schlepptau des neuen Albums, möchte der Brite überall für gute Laune sorgen. Selbst eingeschworene Partymuffel möchte Antony damit früher oder später auf der Tanzfläche locken. Vollbepackt mit unvergessenen Hits im zeitgenössisch-tanzbaren Schlagergewand, gibt er durchweg Vollgas, setzt auf ausgelassene Stimmung und lässt natürlich auch immer wieder seinen britischen Humor aufblitzen. Der Longplayer erscheint am 8. September 2017 bei Telamo.

Zur Freude vieler Schlagerfans ging am 1. März 2000 der Schlagersender GoldStar TV auf Sendung. Seit vielen Jahren ist er via Sky zu empfangen. Mit Sonja Weissensteiner, Frederic Meisner und Michael Holm hat man einige beliebte Moderatoren im Programm, auch Mitschnitte von Livekonzerten erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Mit Stirnrunzeln werden allerdings die vielen Wiederholungen zur Kenntnis genommen, etwa der „historischen“ Hübner-Talkshows. Wie der Mediendienst DWDL berichtet, läuft der Vertrag zwischen Goldstar und Sky Ende Oktober dieses Jahres aus, eine Verlängerung ist mehr als fraglich, was im schlimmsten Fall der Todesstoß für den beliebten Sender sein könnte. Da die Verhandlungen aber noch nicht abgeschlossen sind, darf man noch hoffen, zumal der Sender durchaus beliebt ist.

Unter keinem guten Stern stand die am vergangenen Samstag ausgestrahlte Show Das große Sommer-Hit-Festival 2017. Mit Helene Fischer und Vanessa Mai wurden gleich zwei Superstars zunächst angekündigt, die dann doch nicht aufgetreten sind, auch wurde die Sendung umbenannt – ursprünglich war von einem „Schlagerfestival“ die Rede. Ob mit der so gar nicht in der Schlagerszene verwurzelten Michelle Hunziker die richtige Moderatorin gefunden wurde, ist auch mehr als strittig. Die letzte Carmen Nebel-Show sahen 4,31 Mio. Zuschauer – Hunziker fuhr mit dem Sommer-Hit-Festival eine Quote von 3,64 Mio. ein. Warum der DWDL angesichts dieser Zahlen davon spricht, dass ein „erfolgreicher Schlager-Einstand gefeiert“ werden konnte und auch andere Portale von einem Quoten-Erfolg sprechen – man weiß es nicht.

Stefan Zauner & Petra Manuela mit neuer Single „Da ist Licht“ am Start. Seine sanfte Stimme ist wie Poesie, seine Texte sind immer auch Botschaften! So schwärmt Zauners Label DA Music von dem ehemaligen Sänger und Mitbegründer, Bandleader der Münchener Freiheit. Und ja, es stimmt, seine Lieder haben auch ohne seine damalige Band nichts von ihrer magischen Kraft verloren. Neuester Beweis dafür ist die Single „Da ist Licht“, die er mit Ehefrau und Sängerin Petra Manuela eingesungen hat. Ein berührendes Lied, das Hoffnung geben und positive Kräfte freisetzen soll!

Frank Lukas veröffentlicht eine weitere Single aus seinem Album „Unbedingt“. Mit der neuen Single „Komm zurück“ startet er einen Angriff auf die Tanzwütigen. Die DJ’s wird’s freuen, denn der Titel strotzt nur so von Energie. „Ich habe mich von vielen von Euch überzeugen lassen, ‚Komm zurück‘ als nächste Auskopplung zu bringen, weil Ihr der Meinung seid, dass dies die stärkste Nummer vom Album ist“, so der Künstler in einem Statement. Da schließen wir uns an – denn es stimmt auffallend!