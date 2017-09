Deutschsprachige Neuerscheinungen: 1. September 2017

In dieser Woche gibt es einige großartige Alben, die wir Euch keineswegs vorenthalten möchten: So haben u.a. Caspar, Radio Dora, EA80, Michael Dostal, Gampe, Zwei von Millionen und Johnny Mauser neue CDs am Start. Da ist mit Sicherheit das ein oder andere Album dabei, das den Weg in den heimischen Player findet. Viel Spaß beim Stöbern.

Studioalben

01. Casper – Lang lebe der Tod

Künstler: Casper

Titel: Lang lebe der Tod

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Columbia

Vertrieb: Sony Music

Mit den beiden letzten Alben „XoXo“ (2011) und „Hinterland“ (2013) schaffte der Rapper Casper es jeweils an die Spitze der Albumcharts – vor diesem Hintergrund dürfte sein neues Album „Lang lebe der Tod“ mehr als heiß erwartet worden sein. Mit dem Titelstück und dem Track „Sirenen“ gab es für die Fans bereits eienn Vorgeschmack, wohin die Reise geht. Mit seinem Produzenten Markus Ganter ist Casper bemüht, den deutschen HipHop weiter zu revolutionieren. Wie penibel der Rapper an seinem Werk gefeilt hat, ist daran zu erkennen, dass das Album ursprünglich bereits im Herbst des letzten Jahres erscheinen sollte, er damals (laut seines Twitter-Accounts) aber noch glaubte, dass das Projekt noch nicht ausgereift sei. Caspers aktuelles Album ist auch in einer „Ltd. Edition“ und im Vinyl-Format erhältlich.

02. Radio Doria – 2 Seiten

Künstler: Radio Doria

Titel: 2 Seiten

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Polydor

Vertrieb: Universal Music

Der sehr beliebte Tatort-Schauspieler Jan-Josef Liefers ist auch als Musiker unterwegs. Sein Bandprojekt nennt er „Radio Doria“, dessen erstes Album „Die freie Stimme der Schlaflosigkeit“ 2014 die Top 10 der Albumcharts stürmte. Mit „Jeder meiner Fehler“ gab es einen ersten Vorgeschmack, den Titel wird Liefers mit Band auch in der NDR-Talkshow am 8. September in einer „Unplugged“-Version bringen. Ein besonderes Schmankerl ist sicher der Song „Nie egal, wo wir sind“, der Medienberichten zufolge gemeinsam mit Liefers Idol aus Jugendzeiten Reinhard Mey eingesungen wurde. Obwohl laut Band-Meinung „das zweite Album das schwerste“ sei, soll es Leichtigkeit ausstrahlen. Musikalisch wird eine große Bandbreite geboten.

03. Zwei von Millionen – Zwei von Millionen

Künstler: Zwei von Millionen

Titel: Zwei von Millionen

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Odeon

Vertrieb: Universal Music

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass der „Polarkreis 18“-Sänger Felix Räuber und die durch die Castingshow „Voice Of Germany“ bekannte Songautorin Eva Croissant sich zusammengetan haben und als „Zwei von Millionen“ ihr Single-Debut mit dem Song „Leben 2.0“ gegeben haben. Das nach dem Bandnamen „Zwei von Millionen“ betitelte Elektropop-Debutalbum versteht das Duo als „Soundtrack zum Leben in der digitalen Welt“. Nachdem die Album-VÖ mehrfach verschoben wurde, ist das Album ab dem 1. September im Handel. Zum Team von „Zwei von Millionen“ gehört übrigens Jovanka von Wilsdorf, die als Songautorin mit Sven Bünger zusammenarbeitet, der ja ebenfalls sein Album aktuell veröffentlicht.

04. Bünger – Nie zu spät für eine glückliche Kindheit

Künstler: Bünger

Titel: Nie zu spät für eine glückliche Kindheit

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Chef Records Ratekau

Vertrieb: Edel

Sven Bünger hat sich als Komponist und Produzent unterschiedlicher Künstler wie Johannes Oerding und Mary Roos einen Namen gemacht. Wenngleich er eigentlich ungerne Songs covert, hat er es doch getan – der Titel „Da Da Da“ von Trio hat es ihm offensichtlich angetan. Die originellen Texte (Geh mir ruhig fremd, ich bin mir treu geblieben) wurden musikalisch vom Blumfeld- und Tocotronic-Produzenten Thomas Levin umgesetzt.

05. Achtvier – Mr. F

Künstler: AchtVier

Titel: Mr. F

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Steuerfreimoney

Vertrieb: Soulfood

Timo Molloisch war Mitglied der erfolgreichen Rapband 187 Straßenbande. Seit einigen Jahren veröffentlicht er unter dem Namen „Achtvier“ seine Tonträger. Seine aktuelle Produktion bringt er auf eigenem Label, das er ironisch Steuerfreimoney Records nennt, auf den Markt. Seine Straßenrap-Musik veröffentlicht der früher als „Fizzle“ oder eben „Mr. F“ auftretende Rapper auch in einem „Ltd. Artbook“, dem gleich drei Tonträger und ein Hardcover-Buch beigefügt sind.

06. Pizzera & Jaus – Unerhört solide

Künstler: Pizzera & Jaus

Titel: Unerhört solide

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Dialekt’s mi am Oasch

Vertrieb: Sony Music

Mit ihrem Musikkabarett-Programm haben sich Paul Pizzera und Otto Jaus in Österreich einen großen Namen machen können und haben mit „Jedermann“ im vergangenen Jahr sogar in Austria einen Nummer-1-Hit gelandet. Selbstironie, Ehlrichkeit und Spaß am Leben sind die Pfeiler des Duos, das seine Songs im Dialekt-Gesang vorträgt. „Unerhört solide“ ist auch im Vinyl-Format erhältlich.

07. Unzucht – Widerstand (Live in Hamburg)

Künstler: Unzucht

Titel: Widerstand

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Out of Line Music

Vertrieb: Rough Trade

Laut Wikipedia ist mit „Unzucht“ ein „sexuelles Verhalten, das gegen die Moral und Sitten verstößt“. Offensichtlich hielt die Hannoveraner Band dieses Namens den Begriff für passend – das war für die stilistisch im Dark Rock angesiedelte Band eine gute Namensfindung. Vier Alben hat die Band seit ihrer Gründung im Jahr 2009 veröffentlicht. Nun wurde in Hamburg das erste Live-Album, auf dem ein Querschnitt der ersten vier Alben zu hören ist, eingespielt. In voller Länge wurde die Show auf DVD herausgebracht, leicht gekürzt ist auch eine CD-Version erhältlich. Nachdem das letzte Album es in die Top 20 geschafft hat, darf man gespannt sein, wie „Widerstand“ von den Fans angenommen wird, zumal die stilistisch ähnlichen Rocker von „Eisbrecher“ ja gerade erst die „Eins“ geknackt haben. Kritiker attestieren der Band, deren große Qualität die Live-Performance ist, die Live-Atmosphäre gut auf den Tonträger transportiert zu haben.

08. Sandow – Entfernte Welten

Künstler: Sandow

Titel: Entfernte Welten

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Major Label

Vertrieb: Broken Silence

Nach dem Namen eines Ortsteils ihrer Cottbuser Heimat gründete sich bereits 1982 die Avantgarde-Rockband Sandow, die für die jugendliche Subkultur zur Zeit der Deutsch-Deutschen „Wende“ stand. Insbesondere das ironische „Born in the GDR“ sorgte seinerzeit für Aufsehen. Der Kopf der Band ist der auch als Autor und Hörspiel-Regisseur tätige Kai-Uwe Kohlschmidt. – Die Aufnahmen für das am „Weltfriedenstag“, dem 1. September, erscheinende Album „Entfernte Welten“ begannen bereits 2014. Zur Finanzierung wurde das beliebte Mittel Crowdfunding genutzt.

09. EA80 – Definitiv: Ja!

Künstler: EA80

Titel: Definitiv: Ja!

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Major Label

Vertrieb: Broken Silence

Die Mönchengladbacher Punkband EA80 wurde bereits 1979 gegründet und verzichtet auf übliche Marktmechanismen wie Merchandising. Nachdem 2011 das Album „Devinitiv: Nein!“ eingespielt wurde, hat man sich nun für den Albumtitel „Definitiv: Ja!“ entschieden – ein paradoxer Name für das im Werner Wiese-Studio (Werne) produzierte Album angesichts dessen, dass die Texte von Abschied, Flucht und Vergänglichkeit handeln. Echte Fans dürften das Album schon bei Konzerten gekauft haben, dort wurde die „Deluxe Version Düsseldorf 25.03.2017“ vertrieben.

10. Ausbruch – Zahn der Zeit

Künstler: Ausbruch

Titel: Zahn der Zeit

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Twisted Chords

Vertrieb: Broken Silence

Die Deutschpunk-Pioniere „Ausbruch“ aus Aachen veröffentlichten 1985 mit „Harte Zeiten“ ein viel beachtetes Album. 1997 löste die Band sich auf. Im Zuge der Wiederveröffentlichung des alten Materials gab es Reunion-Konzerte, die „Lust auf mehr“ machten, so dass man beschloss, ein ganz neues Album einzuspielen, was mit „Zahn der Zeit“ nun geschehen ist. Dem altbewährten Stil bleibt „Ausbruch“ treu – melodischerer Punkrock mit „packenden Chören, mitreißenden Refrains und hymnischen Gitarren“. Als Bonussong ist der Klassiker „Zu viele Nazis“ in Neuaufnahme auf dem Album enthalten.

11. Dritte Wahl – 10

Künstler: Dritte Wahl

Titel: 10

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Dritte Wahl

Vertrieb: Indigo

Mit „Dritte Wahl“ geht eine weitere Deutschpunk-Band an den Start, die seit vielen Jahren aktiv ist. Die Band wurde bereits 1988 in Rostock gegründet. Mit „Geblitzdingst“ gelang 2015 erstmals der Sprung in die deutschen Album-Charts. Die Premiere des zehnten Albums, das sinnigerweise genau so benannt wurde (10), wird am 2. September 2017 im IGA Park Rostock stattfinden. Mit „Scotty“ wurde im Juli vorab eine Single veröffentlicht.

12. Gampe – Huba Luba

Künstler: Gampe

Titel: Huba Luba

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Trikont

Vertrieb: Indigo

Der gebürtige Regensburger Reinhard Vinzenz Gampe hat sich schon in verschiedenen Berufen probiert. Unter anderem war er als LKW-Fahrer und Bahnpostbegleiter tätig. Der inzwischen in München lebende auf Bayerisch singende Interpret hat daher viel zu erzählen. In Singer/Songwriter-Tradition von Bob Dylan oder Neil Young, die Gampe als seine Vorbilder sieht, zieht er laut Plattenfirma mit seinem Debütalbum „Huba Luba“ „ein musikalisches Zwischenfazit mit harten Geschichten aus gelebtem Leben“. Am 19. September wird die CD im Rahmen eines Release-Konzerts in München vorgestellt.

13. Michael Dostal – Von Hamburg nach Berlin

Künstler: Michael Dostal

Titel: Zwischen Hamburg und Berlin

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Ois Records

Vertrieb: Alive

Der Sänger und Gitarrist Michael Dostal wuchs nach der Flucht seiner Familie aus Tschechien in Hamburg auf. Der studierte Opernsänger und Theologe ist als Lehrer für Religion und Musik tätig. Besonderen Bezug hat Dostal zu den Städten Hamburg und Berlin. In seiner Musik verarbeitet er seine Geschichte aus der Zeit, als er zwischen den Metropolen hin und herpendelte.

14. Belgrad – Belgrad

Künstler: Belgrad

Titel: Belgrad

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Zeitstrafe

Vertrieb: Indigo

Zwischenmenschlichkeit, Einsamkeit, Krieg und Verlust – das sind die Themen von laut Eigenaussage Deutschlands neuer Underground-Supergropu „Belgrad“, die mit dem gleichnamigen Album ein Debut hinlegen, das von den vier Bandmitgliedern in Eigenregie produziert wurde. Dass die Bandmitglieder vorher in sehr unterschiedlichen Bands aktiv waren, sehen sie als Chance – Motto: „Gegensätze ziehen sich an“. Einen prominenten Fan hat die Band bereits rekrutieren können – Olli Schulz vergleicht die Gruppe in der Tradition des Fühwerks von Tocotronic sieht.

15. Johnny Mauser – Mausmission

Künstler: Johnny Mauser

Titel: Mausmission

Erschienen: 1. September 2017

Format: CD

Label: Audiolith

Vertrieb: Broken Silence

Johnny Mauser ist Teil der „Neonschwarz“-Rapper, deren erstes Album gleich auf der Liste für jugendgefährdete Schriften gelandet ist. Auch in der Folgezeit wurden seine Tonträger indidziert, für „Irritationen“ sorgte auch ein Video, das im Vorfeld des Hamburger G20-Gipfels veröffentlicht wurde. Mit „Mausmission“ veröffentlicht der laut Eigenaussage „Zeckenrapper“ nun sein drittes Soloalbum.